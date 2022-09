Szabó Zsófi megmutatta, kivel tölti minden szabadidejét

Szabó Zsófinak nem csak a műsorvezetőként kell helytállnia, hanem egyedülálló édesanyaként is, ami lássuk be nem lehet gyerekjáték. A csinos műsorvezető 2021 januárjában élő adásban jelentette be, hogy hat év után külön utakon folytatják gyermeke édesapjával, de a legnagyobb egyetértésben közösen nevelik a kis Mendelt. Zsófi azóta túl van még egy viharos szakításon Shane Tusuppal, azóta pedig minden szabadidejét a kisfiának, Mendelnek szenteli.

A csinos műsorvezető válása óta tudatosan óvta kisfiát a nyilvánosságtól.

Zsófi most azonban kivételt tett és megmutatta kisfiát a közösségi oldalán. Az Instagramra feltöltött fotón a kis Mendel épp biciklizik. A kisfiú ugyan csak hátulról látszik a fotón de így is észrevehető, hogy mekkorát nőtt az utóbbi időben.

A középső csoportos nagyfiam

