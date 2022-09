Sírva vallott koraszülött unokája állapotáról az Exatlon sztárja, mindenét pénzzé tenné, hogy Olivér jobban legyen

Nehéz napokat él át Kása András és családja és még nem tudják mikor nyugodhatnak meg. Mint arról a Bors elsőként beszámolt: az Exatlon versenyzőjének várandós lánya horvátországi nyaralásukon lett rosszul még augusztus elején. Ahogy beértek a kórházba, meg is született a kisfiú. A hat és fél hónapra született csöppséggel az első két napban minden rendben volt, de a harmadik napon hirtelen minden megváltozott. Olivér tüdeje összeomlott, leállt a veséje, vérfertőzést kapott, a túlnyomás miatt meg kellett lékelni csöppnyi fejét. A pici a koraszülött osztályon hősiesen küzd az életéért, miközben családja összes tagja és több ezer ismeretlen minden nap imára kulcsolja kezét.

Fotó: Facebook A kis Olivér hősiesen küzd az életéért

Sok minden javult, végre lekerült a lélegeztetőgépről, tényleg igazi kis hős Olivér

– mondta a Borsnak sírástól elcsukló hangon Kása András. - Mintha a lányomék megérezték volna a várandósság elején, hogy milyen nevet kell választani második unokámnak. Az Olivér ugyanis erőt, kitartót, küzdőt jelent és igen ez a tenyérnél alig nagyobb drágaság ez mind egyben. Egyszerűen nem adhatja fel és nem is adja, mert mi itthon mindannyian, az egész nagy család nagyon szeretjük és mindenben igyekszünk segíteni azért, hogy mihamarabb szállítható állapotban legyen és hazajöhessenek a lányommal a családi fészekbe.

Kása András szenvedélyesen szereti a családját, lányát is óvja-védi

Az Exatlonban Faternak becézett versenyző múlt héten extrém kihívásra vállalkozott unokája gyógyulásáért. 25 kört akart tenni a Velencei-tó körül, ezzel erőt adva lányának és Olivérnek.

Én hiszek a csodákban és tudom, hogy lányom és a kicsi megérezték a sok-sok pozitív energiát amit én és a hozzám csatlakozó bringások küldtek

– folytatta. - Én először adományt szerettem volna gyűjteni számukra, mert az egy hetes „nyaralás” már egy hónapja tart, apartmant kellett bérelniük a kórház mellett, mert a lányom már nem aludhat bent a kicsivel. A vejemnek közben vissza kellett menni Ausztriába, ingázik, mi is dolgozunk. Közben legfrissebb hír, hogy a nagyon fontos műtétjét el kellett halasztani. A nyomás miatt ennek az apróságnak a kis fejét minden nap meg kell csapolni az agyvizét és be akartak tenni egy szerkezetet, ami elvezeti a felesleget. De egy baktérium miatt elhalasztották a műtétet. Így minimum három hetet még maradniuk kell, mire hazajöhetnek. Ez nem kevés pénzbe kerül, de a lányomék is én is, a házamat is eladnám, csak, hogy egészségesen itthon legyenek!