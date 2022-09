Séfek Séfe: Krausz Gábor forgatáson kívül is segíti a versenyzőit

Szeptember 5-e óta vadonatúj részekkel érkezik hétköznaponként a Séfek Séfe negyedik évada Ördög Nóra műsorvezetésével. A gasztro-tehetségkutatóban ismét amatőr és profi szakácsok igyekeznek meggyőzni a műsor 3 profi séfjét. A mindenre elszánt versenyzők most is jócskán okoznak meglepetést, akik között ismert emberek gyerekei is szerencsét próbálnak. Az előző évadokhoz hasonlóan idén is Vomberg Frigyes, Wolf András és Krausz Gábor csapataiban bizonyíthatnak a versenyzők, akik közül eldől majd, ki lesz a Séfek Séfe. A Metropolnak Krausz Gábor beszélt a tapasztalatairól.

Óriási meglepetések várhatóak

– Az előző évadokhoz hasonlóan idén is levontam a konzekvenciát, tanultam a hibáimból, amit pedig jól csináltam eddig, azt az idén is igyekeztem folyatni. Ahogy a zenei tehetségkutatóknál is, egy főzős műsornál is sokan gondolhatják, hogy van-e értelme újabb évadot készíteni, akadnak-e még tehetségek? Örömmel állíthatom, hogy idén is meglepődtünk, mert meglepően ügyes versenyzők kerültek be a műsorba. Úgy érzem, az idei évad a legkiegyensúlyozottabb olyan értelemben, hogy nincsenek olyan nagy szakadékok tudásban. Az első három évadban majdhogynem az elején biztosak voltunk abban, ki nyeri majd végül a műsort. Idén sokkal több az izgalom, óriási meglepetések várhatóak – mondta el a Metropolnak Krausz Gábor.

Fotó: TV2

Lelkes amatőrök

De vajon egy ilyen jellegű műsorban mennyire számít a vendéglátós múlt, az, hogy valaki tapasztaltan mozogjon a feszített tempójú helyzetekben?

– Ha valaki dolgozott már üzemi konyhában, mindenképpen nagy előny, hiszen jobban átlátja a terepet, fél szavakból is megértjük egymást, érti a vágási technikákat, a szakkifejezéseket. Amikor csak egy perc is elmegy azzal, hogy a versenyzőnek magyaráznom kell, mi a feladata, kiborító és lelassítja a folyamatot. Viszont fontos kiemelni, hogy az amatőrök sokszor sokkal lelkesebbek, jobban akarnak bizonyítani. Külön verseny szokott lenni abból, hogy ki a legjobb amatőr, a legügyesebb nő és egyebek. Ez a versenyzők számára is ösztönző, jót tesz a büszkeségüknek, teljesítményüknek. Ezért mondjuk mindhárman mindig azt, hogy nem mindig az az egyetlen győztes, aki elviszi a főnyereményt, hanem aki saját magához képest jobban teljesít.

Gábor azt is elmondta, hogy az előző évadokhoz hasonlóan idén is akadtak olyan versenyzők, akiknek nem engedték el a kezét a műsor után. Segítettek nekik munkát találni, elhelyezkedni.

Fotó: TV2

Segíti a versenyzőket

Ez a második olyan Séfek Séfe, amikor Krausz Gábor édesapaként irányít egy csapatot. Hannaróza születése némileg megváltoztatta a sztárszakácsot, aminek köszönhetően jobban figyel a versenyzők aktuális lelkiállapotára.

– A forgatás eleve feszített tempóban telik, és bizony van, amikor még a legügyesebb versenyző is bal lábbal kel fel, nem úgy teljesít a konyhában, ahogy kellene. Én létrehoztam egy beszélgetős csoportot, amiben a forgatáson kívül is segítséget, lelki támaszt nyújthatok a csapatomnak. De összességében minden versenyzőre igyekszem odafigyelni, nemcsak azokra az emberekre, akik alám tartoznak.

Hannaróza válogatós

A séf és felesége, Tóth Gabi családja 2019 decemberében lett teljes, amikor megszületett a kislányuk, Hannaróza. A lassan hároméves csöppséget a szülei óvják a nyilvánosságtól, de lapunknak Gábor annyit elárult, hogy a kislánya most épp a válogatós korszakát éli.

– Gasztronómiailag Hannaróza fejlettebb, mint egy átlagos hároméves, de mostanában makacsul ő dönti el, mit szeretne megenni. Sokszor hiába adok bele mindent, hogy jó legyen egy fogás, úgy kell beleimádkozni a falatokat – fogalmazott mosolyogva a büszke édesapa. – Borzasztóan tud esni, hogy jelenleg a főztömnél jobban szereti a rántott húst, a virslit és a szalámit, de Gabi mindig megnyugtat, hogy ez majd idővel változni fog – mesélte nevetve Gábor.