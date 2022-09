Otthagyta a párját, a jómódot és új, önálló életet kezdett a Séfek séfe versenyzője

Ma folytatódik a Séfek séfe a középdöntővel, ahol a nézők újra láthatják az aranykést kapott Bódi Ágnest. Ági egy kétgyerekes anyuka, aki nagyon fiatalon jött össze a párjával, egész eddigi élete másokról szólt – férj, gyerekek, kötelezettségek – majd az élet úgy hozta, hogy el kellett váljanak a férjével, és közben arra is rájött, hogy valójában nem is tudja, ki ő, ki valójában Bódi Ágnes. Otthagyta a párját, a jómódot és új, önálló életet kezdett, mert a sors ezt követelte. Váltott, megtalálja önmagát és a boldogságát – most házvezetőnőként dolgozik (főz is a családnak), azért kap fizetést, ami régen alapszolgáltatás volt feleségként.

A középdöntőben újra bemutathatja tehetségét

fotó: TV2

A verseny az útkeresésben, önmegvalósításban mérföldkő és ez most csak róla szól. Lapunknak Ági boldogan nyilatkozott a műsorban eltöltött időről.

– Hihetetlen jó érzés volt részt venni ebben a műsorban. Egy nagyon különleges élmény. Egyfajta sikertörténetként fogom fel. Elkezdtem megtalálni önmagamat. Szerintem ezt a lehetőséget kaptam, hogy végre az lehessek, aki vagyok. Ez volt az első lépcső, és sétálok tovább felfelé – nyilatkozta lapunknak Ágnes.