Összeköltözik L.L. Junior és kedvese?

Az X-Faktor énekese, akit az utóbbi időben L.L. Junior kedveseként aposztrofálnak a rajongók, 24 óráig elérhető Instagram történetében tett közzé egy hirdetést, ahol őszintén bevallotta, nem találja a helyét, és emiatt folyton változtatta az elmúlt időszakban lakóhelyét. Pár hét telt el azóta, hogy beköltözött új otthonába, Blanka most mégis az újabb költözés mellett döntött. Megosztotta követőivel, hogy ugyan négy hete foglalta még csak el lakását, úgy döntött, tovább is áll. Nem is vár ezzel sokáig, október elejére már szeretné új otthonában tölteni a hétköznapokat. Lapunk felkereste az énekesnőt, aki hirtelen ugyan, de kedvesen utasította vissza újságírónkat; nem kívánt nyilatkozni.

Fotó: Ripost, TikTok

Közösségi oldalán is csak annyit mondott, hogy egy új lehetőséget kapott, pedig nagyon tetszik neki a jelenlegi otthona. De vajon mi miatt dönthetett úgy, hogy kiadja másfél szobás lakását, ami a hirdetés szerint felújított és roppant világos?

Tudvalevően, hogy köztudottá vált kapcsolatuk a nála 18 évvel idősebb L.L. Juniorral, sokak fejében fogalmazódott meg a gondolat, miszerint az énekesnő új párjánál kívánja meglelni következő otthonát.

Juniort is megkerestük ezzel a témával kapcsolatban, ám ő sem kívánta kommentálni az eseményeket.