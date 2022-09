Nincs könnyű helyzetben Mazsi, próbálja behozni lemaradást

Nincs könnyű helyzetben Berki Renáta, Mazsi, aki pár hét késéssel csatlakozott a Dancing with the Stars versenyzőihez. Kulcsár Edina váratlanul jelentette be visszalépését a táncos műsorból, mikor kiderült, babát vár. Az ő helyére került Mazsi, akinek nem csak a lemaradást kell behoznia, de férje tragikus elvesztése utáni gyászában lelkileg is oda kell magát tennie, hogy teljesítenie tudjon, valamint kislánya felügyeletét is meg kell oldania. A Metropolnak őszintén mesélt arról, mit gondol a kialakult helyzetről és miből merít erőt a feladatok ellátásához.

