Nem Zámbó Krisztián és Zsuzsika az egyetlen sztárpár, akik újra összejöttek

Sylvester Stallone és Jennifer Flavin: Egy hónap

Fotó: Paul Morigi

Nem sokkal a válási papírok beadása után mégis kibékült Sylvester Stallone és a felesége. A Rocky-filmek sztárja és Jennifer Flavin a nyár legvégén jelentette be: menthetetlen a házasságuk, 25 év után elválnak. Úgy tűnik, nem bírták sokáig egymás nélkül. A napokban felröppent a hír, miszerint kibékültek, és visszavonták a válási kérelmüket. Kérdés, hogy mi lesz Stallone ominózus tetoválásával. Korábban felesége arcát varratta a vállára, majd a válás miatt átalakíttatta a tetkót, hogy az Rocky kutyáját, Butkust ábrázolja.

Zámbó Krisztián és Takács Zsuzsika: 3 hónap

Fotó: Móricz István

Friss a béke Zámbó Jimmy fia, Krisztián és kedvese között is. Három hónappal ezelőtt jelentették be, hogy 11 év után elválnak útjaik. Végül nem sokáig bírták, újra találkozgatni kezdtek, Krisztián pedig a napokban ezt mondta lapunknak:

Zsuzsika lesz a feleségem, és ő lesz a gyermekeim anyja.

Ben Stiller és Christine Taylor: 5 év

Fotó: Hahn Lionel

2022 az Apádra ütök-filmsorozat sztárjának is a békülés éve. Öt év különélés után ugyanis idén békült ki feleségével, akivel a 2000-es évek elején több filmben is együtt szerepelt. 2017-ben jelentették be szakításukat, ám a válást hivatalosan sosem indították el. Szerencsére, hiszen év eleje óta újra egy párt alkotnak.

Ben Affleck és Jennifer Lopez: 18 év

Fotó: AFF/PA Images

A sztárvilág egyik legimádottabb párja sok rajongónak okozott örömet, mikor tavaly újra fellobbant szerelmük lángja. Csaknem húsz évet kellett várni rá, de idén megtartották az álomlagzijukat.

Vajna Tímea és Ráthonyi Zoltán: 14 hónap

Fotó: Instagram

Andy Vajna özvegyére két és fél évvel ezelőtt talált rá újra a szerelem. Tavaly márciusban azonban szakítottak – egy időre legalábbis. Idén májusban, mikor Timi megkapta az amerikai állampolgárságot, már ott csillogott ujján a Zoltántól kapott eljegyzései gyűrű.

Akiknél a békülése még várat magára:

Gisele Bündchen és Tom Brady

A válás küszöbén áll a csinos brazil modell és az amerikaifutball-játékos férje. Bár kapcsolatuk mesébe illőnek tűnt, Gisele megelégelte, hogy férje túl kevés időt tölt a családdal. Brady beharangozta a sporttól való visszavonulását, majd mégis meggondolta magát. A modell úgy kiakadt, hogy válással fenyegetőzött, de talán tekintve az idei év mágikus erejét, ők is a békülés mellett döntenek majd.