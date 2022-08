Molnár Gusztáv sorsa egyre inkább hasonlít Damu Rolandéhoz

Az elején senki sem vette komolyan Damu Roland alkoholbetegségét. A botrányai nem is ebből születtek, az első nyugtalanító hírek vele kapcsolatban arról szóltak, hogy agresszíven viselkedik a nőkkel. Először egy TV2-es kolléganőjére emelt kezet csak azért, mert az beszállt egy taxiba amiről Roland azt gondolta, hogy az övé, aztán megismerkedett Palácsik Tímeával (ma már Vajna Tímea) akivel viharos kapcsolatban volt. A viszonyuknak egy csúnya veszekedés vetett véget, amiről Tímea azt állította, hogy Damu megvert őt és meg is erőszakolta. Az ügy bíróságra ment, Damu Rolandot négy év szabadságvesztésre ítélték, amiből három évet le is ült.

Damu Roland tehetséges színész volt, de az alkohol mindent tönkretett Fotó: tv2

Ekkortól kezdtek el szivárogni azok a hírek, hogy Roland iszik… A színész a börtön után sehol sem kapott munkát, a szakma kitagadta, nem volt olyan produkció, amelyik szívesen dolgozott volna vele, bár ő váltig állította, hogy nem veszélyes senkire és megbízható, ha feladatot kap. Az ivás végül a pszichiátriára juttatta, ahol megismerkedett a későbbi feleségével, Edinával…

Az elvonón jöttek össze Fotó: tv2

A kettejük élete a boldog és reményteli kezdetek után nem sokkal alkoholgőzös veszekedésekkel volt tarkított, született egy közös kislányuk, amit az édesanya testvére nevel, végül, alig egy év után különváltak.

De Roland már nem tudott új életet kezdeni… 2021. december 21-én meghalt.

Intő példa Roland története

Molnár Gusztávot, a felívelő karrierű színészt többek között a Drága örökösök című sorozatból ismerte meg az ország. A szimpatikus férfire jó volt ránézni főleg a csinos és okos felesége, Vivien oldalán, akivel csak úgy sugároztak a boldogságtól.

Úgy érezték, ketten együtt minden akadályt legyőznek Fotó: Facebook

Aztán jött a pandémia, jött a feladatnélküliség, azt otthonülés, és Guszti egyre gyakrabban emelte meg a poharat. Az első rossz hírek akkor érkeztek, amikor a színész volt párja a kisfia édesanyja, Ildikó kiállt a nyilvánosság elé és gyermekbántalmazással vádolta meg Molnárt. A színész bőszen tagadott, de később az is nyilvánosságra került, hogy részeg volt, amikor kezelt emelt a saját gyermekére.

Ekkor még kiállt mellette Vivien, aki feltétel nélkül mindenben támogatta a férjét, de lassan számára is egyértelművé vált, hogy nagyobb a baj, mint azt bárki gondolta volna…. Guszti egyre gyakrabban itta ájulásig magát. A feleség az elmúlt hetekben ultimátumot adott: vagy végig csinál egy elvonót, vagy vége a házasságuknak, de ez sem bizonyult elég motivációnak, a színész két hét után feladta a harcot. Vivien közölte, hogy elválik.

Fotó: Facebook

Molnár Gusztáv jelenleg munka nélkül, pénz nélkül, feleség nélkül, étvágytalanul, harminc kilót fogyva várja, hogy beteljesedjen a sorsa.

– Nem akarok az a színész lenni, aki 35 évesen halálra itta magát. Mert tudom, hogy haldoklom! Ha ezt a lépést most nem teszem meg, akkor ezt nem fogom túlélni

– nyilatkozta a napokban a Blikknek a színész, azzal kapcsolatban, hogy megint nekifut egy elvonókúrának.

Hogy sikerül neki vagy sem, azt majd az idő dönti el. Mindenesetre intő példa lehet számára Damu Roland története… Csakis Gusztin múlik, hogy ugyanolyan lesz a lezárás, vagy neki sikerül és az övé egy sikertörténet lesz.