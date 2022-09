Meghatódva mondott köszönetet Shane Tusup, régi vágya teljesült

"A legnagyobb boldogság számomra az, hogy édesanyám is el tudott jönni az eskütételre és személyesen volt jelen. A családom minden nagy pillanatomnak a része és támogatója, és megértik, hogy nekem mindkét ország olyan sokat adott, hogy hivatalosan is szerettem volna, hogy ne csak egy amerikai edző legyek, hanem magyar állampolgárként is hozzak még további eredményeket Magyarországnak. Elképesztő nagy tempó és munkamennyiség van az elmúlt években, sok pozitív élménnyel és a rendszerek megbolygatásával járó konfliktusokkal. Annyi sok barátot, szeretet kaptam és kapok, hogy igazán otthon érzem magam már itt, a közeljövőben pedig egy nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb életet tervezek, immár kettős magyar állampolgárként."