Elképesztő, mivel vádolják Meghan Markle-t II. Erzsébet temetése kapcsán

Megható jelenet zajlott le a közelmúltban, amikor Meghan Markle II. Erzsébet temetésére utazott Londonba: az összegyűlt tömeg ugyanis hatalmas szeretettel fogadta őt, ráadásul volt a sorfalat állók között egy fiatal, aki szorosan magához is ölelte Harry herceg megosztó feleségét. Azt pletykálják, ez a gesztus önmagában is felér egy szimbolikus olajággal, ami miatt a pár már azt is fontolgatja állítólag, hogy hazaköltözzön. Az esetet ráadásul egy másik fiatal nő, Isabelle Charters közvetlen közelről videóra is vette, majd pedig közzétette TikTok-oldalán.

Azt hihetnénk, egy ilyen kedves gesztus csak növeli Meghan népszerűségét, azonban sokaknál ép az ellenkező hatást érte el, ráadásul elképesztő vádakkal álltak elő többen.

Megszervezte az egészet?

Sok olyan vélemény jelent meg a neten, hogy az egész találkozó meg volt szervezve. Többen azt tették szóvá, hogy "gyanús, hogy valaki ilyen közelről fel tudta venni", míg volt olyan "testtartás elemző", aki szerint Isabelle mozgásából kiolvasható, hogy ő egy fizetett színész, ráadásul el kezdett cirkulálni a neten egy fotó, amin Meghan Markle pózol egy szőke nővel. akiről azt állítják: Isabelle. A nőnek végül videós posztban kellett megvédenie magát. Kijelentette: azon a bizonyos fotón nem hogy nem ő van, de még nem is hasonlít rá az a másik személy. Ugyancsak hülyeség, hogy Meghan Markle stábja lefizette, hogy vegyék fel a megrendezett jelenetet. Azt is sokan terjesztették, hogy ismerte a mellette álló lányt, aki megölelte Meghant. Mint elárulta: korábban soha nem találkoztak, ám a történtek után beszélgettek egy picit.

Azt pláne nevetségesnek tartja, hogy ő a Meghant megölelő fiatal lány anyja. Mint mondja: nem is érti, hogy gondolhatják, hogy 24 évesen van egy 14 éves forma lánya. De persze ki keres logikát az összeesküvés-elméletekben?

Isabelle eredeti videóját, mely az ominózus ölelést közvetlen közelről rögzítette, több mint 30 milliószor játszották le eddig, de friss bejegyzését – melyben a lefizetést, megszervezettséget firtató elméletekre reagál – is megnézték közel félmilliószor.