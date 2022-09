Letarolta a hurrikán az Exatlon pályáit

Szinte a földdel tette egyenlővé az Exatlon pályáit a Dominikai Köztársaságot sújtó Fiona hurrikán. A sportrealityből ismert tájat is elérte a pusztító hurrikán, miután előzőleg árvizeket és jelentős károkat okozott Puerto Ricóban.

Csak a forgóajtó maradt úgy-ahogy ép a "City-pályán" @Instagram

Sár és törmelékek borítják a máskor impozáns pályát @Instagram

Néhány hónapja az Exatlon Hungary All Star versenyzői még kint voltak a festői környezetben, mely most katasztrófa sújtotta területnek minősül. Több játékos is kifejezte sajnálatát a történtekkel kapcsolatban, a Borsnak a második évad bronzérmese, Kempf Zozo így nyilatkozott:

- A közösségi oldalakon láttam, hogy a mexikói műsorvezető bemutatja a pusztítást, ha jól tudom, a pályák 90 százaléka odaveszett. El sem tudom képzelni, mi lett volna, ha akkor történik ez, mikor mi voltunk kint. Főleg a faházban… - szörnyülködött Zozo, aki év elején még kint volt Dominikán az All Star évadban. - Sajnálom a pályákat, nehéz lesz visszaépíteni, de biztos vagyok benne, hogy még szebb lesz, mint volt. Szerencsére, mikor mi voltunk ott, nem volt ilyen hatalmas vihar. Az eső viszont nagyon tudott ömleni, volt, hogy a faházban arra ébredtem, hogy a deszkák között csöpög a víz a fejemre – nosztalgiázott a BMX-es fiú, aki szívesen visszamenne versenyezni, ha felkérnék.

A Dominikai Köztársaságban egyébként jelenleg is forgatják a SuperTV2-n látható Money or Love című műsort, melynek munkálatait le kellett állítani a hurrikán pusztítása miatt.