„Lelkileg megrázó döntés volt” - nagy bejelentést tett Lékai-Kiss Ramóna

Amikor Lékai Máté aláírta a szerződését a Ferencvárosi TC kézilabdacsapatával, és távozott a Telekom Veszprém gárdájától, az nem csupán a karrierjére, hanem a családjára is hatással volt. Az eddigi, megszokott mindennapok helyett át kellett gondolniuk az életüket, és meg kellett hozniuk egy olyan döntést, ami minden szempontból nehéz volt. Főleg úgy, hogy korábban természetesnek tűnt: a dunántúli megyeszékhelyen rendezkednek be.

– Amikor Noé megszületett, és kijöttünk a kórházból, értelemszerű volt, hogy oda megyünk, ahol apa van. A sors fintora, hogy ebben a városban születtem én is, ott él a családom és a gyerekkori barátaim. Ezt örömmel vettük, a Veszprém–Budapest távolság nem egy kivitelezhetetlen dolog, az én munkám pedig könnyebben koordinálható, mint a férjemé. Mindig is biztos volt, hogy ahová ő megy, mi is követjük, és onnan próbáljuk tető alá hozni a munkáimat – mesélte a hot!-nak Ramóna. – Most viszont kialakult egy olyan helyzet, hogy Veszprémben élünk, de mindketten Budapesten dolgozunk, nap mint nap ingázunk. Úgy döntöttünk, hogy ennek így semmi értelme, úgyhogy Budapestre költözünk, Noé itt lesz majd óvodás. Hirtelen változás ez az életünkben. Ugyan van egy picike bázisunk a fővárosban, ahol ott tudunk aludni, de hosszú távú otthonnak nem megfelelő. Mivel nekem most indult be az őszi szezon, ezért még ingázunk, Noé pedig ott kezdi az ovit, ahol a bölcsibe járt. Úgy képzeljük el, hogy 2023 januárjától budapesti lakosok leszünk. Keressük az otthonunkat, ahol fészket rakhatunk.

„Lelkileg megrázó döntés volt”

Egyelőre azonban Ramiék nem tudják, hogy hol lesz a bázisuk, hiszen sok minden változhat a közeljövőben. Tervek már vannak, sok-sok gondolkodás után ugyanis néhány dologban már egészen biztosak.

– Várom azt a pillanatot, amikor megállapodunk, és azt mondjuk, hogy ez innentől az állandó otthonunk. Még nem tudjuk, hogy Mátét merre viszi az útja, miután „nyugdíjba megy” (kétéves szerződést írt alá a Fradival – a szerk.), vagy merre visz engem. De most Budapest a cél – ecsetelte Ramóna, aki már szinte mindenféle otthonban élt. – Veszprémben egy tízemeletes panel negyedik emeletén nőttem fel, aztán megtapasztaltuk, hogy milyen kertes házban élni. Mindenből kaptam, mindegyiknek megvan a maga szépsége, de az, hogy van egy kis kertünk, ahová anyaként gyerekkel ki tudunk menni, nagy könnyebbség. Fantasztikus élmény volt, amikor 2019-ben hazamentünk Veszprémbe. Jólesett a nyugalom, a visszalassulás. Ez viszont most egy másik élethelyzet. Lelkileg sem volt egyszerű meghozni ezt a döntést, annak ellenére, hogy nem volt ellenérvünk. Noé három és fél éves, nehéz kiszakítani a környezetéből, de végül meggyőztem magam: mindennél fontosabb, hogy a családunk együtt legyen. A kisfiunk is akkor lesz boldog. Ez adta meg a végső löketet. Ingázásnál, ha csak az utazási időt nézzük, azok elvesztegetett órák. Szóval, nem volt könnyű döntés, lelkileg abszolút megrázó volt mindkettőnk számára – tette hozzá a televíziós.