Eltűnt a képernyőről, ezzel foglalkozik manapság az egykor híres műsorvezető

A Tv2 25. születésnapja alkalmából sokan tértek vissza rövid időre a képernyőre, így tett az egykor nagyon is kedvelt Kósa L. Adolf is. A tévés a csatorna indulásakor vezette a Szerelem első látásra című műsort, majd még egy társkeresőt, de voltak egyéb produkciók is, amelyeknek részese volt.

Kósa L. Adolf már régóta mással keresi a kenyerét. Korábban egy interjúban elárulta: bár szíve csücske volt a tévézés, egy idő után úgy érezte, váltania kell.

Magamat adhattam a képernyőn, és az őszinteségem tetszett a nézőknek. De korán felismertem a munkám korlátait is. Nem bírtam elviselni, hogy nem én irányítom a dolgokat, más hoz döntéseket helyettem, és hiányzott a továbblépés lehetősége is

– mesélte korábban a BEST magazinnak.

Most azt is elmondta, már évek óta nyugdíjazta magát.

– Az elmúlt húsz évben hálózatépítésből tengettem az életemet egész jól, és most már nyugdíjas vagyok nyolc éve. Hamarosan költözünk ki Amerikába a családdal, és keressük az új kihívást, a pénz meg termelődik magától – mondta Kósa L. egy budai zsibvásárban, ahol Galambos Lajossal, Sipos Petivel, és Gajdos Tamással nosztalgiáztak.

Egy kulisszatitkot is elárult: hatalmas baki volt az első adásban. Ugyanis az indulás után rögtön az első műsor a Szerelem első látásra volt, amit felvételről játszottak le.

– Elindult az első adás képanyaga, a második adás hanganyagával. Nagyon komoly volt, tényleg én beszéltem, csak nem stimmelt. 10 perc után leállt és újraindult – idézte fel nevetve a volt műsorvezető.