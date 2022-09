Korda György: Jólesne, ha az utcánkat majd rólam neveznék el

Az épületet egyébként az új tulajdonos már felállványozta. A művészházaspár ezt azért engedte meg neki a birtokba adás előtt, mert a vállalkozó luxuslakásokat fog kialakítani, és szerette volna a hirdetésüket minél előbb megkezdeni.

Kordáék a nyáron jelentették be: eladták a több évtizede birtokukban lévő épületet Fotó: Nagy Zoltán

Kötelességünk viszonozni a szeretetet

Ha csak azt vesszük figyelembe, hogy a legendás szálláshely 25 szobával rendelkezett, könnyen rájöhetünk, hogy több milliós értékről van szó. A szekrényeket, ágyakat, hűtőszekrényeket, tükröket és televíziókat mégsem értékesítik, hanem olyan szervezeteknek adják ajándékba, amelyek szerintük sok jót tesznek a társadalomért.

– A lelkünknek is jólesik, hogy segíthetünk. Mi már annyi jót kaptunk az emberektől, hogy úgy éreztük, kötelességünk azokat viszonozni szeretetből. A szállodánkat három évvel ezelőtt újítottuk fel, akkor a bútorok nagy részét is lecseréltük. Nem számítottunk azonban a pandémiára, ami megváltoztatta a világot és a mi életünket is. A hotelről le kellett mondanunk, de már csak előre nézünk az életben – mondta Korda György a Borsnak, majd körbevezetett bennünket egykori birodalmában. Az egyik szobában egy igazi kincset is megmutatott.

– Ezt az antik szekrényt még az édesanyámtól kaptam ajándékba az első lakásomba.

Sokáig mamahotelben éltem, de meguntam, hogy nem vihetek fel lányokat, és a Gellért-hegyre kell mennem velük, ezért önállósodni akartam

– árulta el az énekes.

Édesanyjától kapta az antik szekrényt Fotó: Ripost

Soha nem kaptak segítséget

– Minket a feleségemmel, Klárikával a tenyerén hordoz a jó isten. 83 éves koromban is megélhetem, hogy a koncerteken a tizenévesek is a nevemet skandálják. A múlt héten hat fellépésünk volt, a legkisebb létszámú közönség is 8000 főből állt – mesélte nem titkolt büszkeséggel az előadóművész.

A tekintélyes értékű adomány indokolta a felvetést, hogy vajon Korda György milyen segítséget kapott az életében.

– Soha semmilyen anyagi támogatásra vagy vissza nem fizetendő kölcsönt nem kaptam, de emberi segítséget annál többet! Amikor kétéves katonaság után 1965-ben leszereltem, otthon ültem, és azon gondolkodtam, mihez kezdjek.

Este 9 órakor a Béke Hotel igazgatója felhívott telefonon, hogy „Halló, Gyurikám, el fogsz késni a műsorból”.

Ezek olyan emberi szavak voltak, hogy elkezdtem sírni. Még 20 évig énekeltem a hotelben, és soha nem kérdeztem meg előre, hogy mennyit fogok kapni egy fellépésért.

Örök emlék marad a szép villa Fotó: Bors

Szeretnénk, ha sok minden maradna utánunk

A kérdésen, hogy vajon mit tudnak majd róla az emberek 500 év múlva, röviden elgondolkodott.

– Mindenki számára érdekes, hogy marad-e valami utána, hogy elment. Mi szeretnénk a feleségemmel sok nyomot hagyni. Legyen ez az emberségünk, a dalaink, az éneklésünk, vagy akár a Szikla utcában álló Korda-villa, ami ugyebár hamarosan már nem az lesz, mégis örülnék, ha egy kicsit mégis az maradna.

Az is jólesne, ha az utcánkat egykor rólam neveznék el

– mosolygott az énekes.

Korda tisztában van vele, hogy a hanghordozók létezése mekkora segítséget jelentenek neki a fennmaradásban. Tinódi Lantos Sebestyén létezéséről ugyan tudunk, de semmiféle tapasztalattal nem rendelkezünk arról, hogy milyen élmény volt hallgatni a játékát.

– Büszke vagyok rá, hogy az én koromban még szépen szól a hangom. Már persze nem ugyanúgy, mint 60 évvel ezelőtt, de olyan futballista sem született még, aki 83 évesen is úgy fut, mint 25 évesen.

Nem foglalkoznak a netes beszólásokkal

Az énekest mindenki békés embernek ismeri. Állítása szerint nem is képes a valódi agresszióra, maximum a haragra.

– Soha eszembe sem jutott olyan, hogy megütnék valakit. Sem nővel, sem férfivel kapcsolatban. A kompromisszum híve vagyok. Az a véleményem, hogy egy beszélgetéssel mindent el lehet intézni – fejtette ki Korda György, aki még akkor sem változtatott az álláspontján, amikor nekiszegeztük a kérdést: mit tenne, ha valaki Klárikával tiszteletlenül beszélne.

– Ilyen soha nem fordult velő, de a feleségem okot sem adott rá. Az internetes kommentelők ugyan írnak néha sértő dolgokat, de velük nem foglalkozunk. Az internet megadja azt a helytelen szabadságot, hogy az emberek név és arc nélkül jelenjenek meg.