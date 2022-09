Köllő Babett: Nem egy húszéves fiú csavarná el a fejem

Odáig vannak a pasik Köllő Babettért, tetszésüknek pedig már hangot is adnak. Múlt vasárnap este elkezdődött a Sztárban sztár leszek! harmadik évada, így a tévénézők is láthatták, hallhatták, hogy a versenyzők közül többen is megkörnyékezték a szőke mestert, aki igyekezett udvariasan hárítani.

Babettért odavannak a férfiak, még a jóval fiatalabbak is

Volt, aki szerelmet vallott neki, utazásra invitálta, pikáns verset írt hozzá, még a kezét is megkérték, de Babett nem ingott meg. A mester a Borsnak elárulta, hogy éli meg a kéretlen ajánlatokat, ahogy arról is beszélt, hogy férje, András mit szól ahhoz, hogy ennyire kapós.

A Sztárban szár leszek! mesterei

– Néha azt gondolom, hogy ezek a fiúk, férfiak azt hiszik, ha udvarolnak, biztosan továbbjutnak, de nálam ez kevés lesz. Persze, jó érzés bókot kapni, de szerintem nem ettől érzi magát nőnek egy nő, így én sem. Próbálom kedvesen fogadni a szép szavakat, a megjegyzéseket, amik néha már túl vannak a jó ízlés határán. Kedves és nyugodt embernek tartom magam és azon vagyok, hogy soha, senkit ne bántsak meg, de bevallom, bőven akadtak a forgatás alatt kínos pillanatok, amikor már feszengtem kicsit – árulta el Babett, akinek szerencsére otthon nem kell magyarázkodni, férje jól reagál a „sikerére”.

Nem egy versenyző próbálta meghódítani Babettet

– András nem féltékeny típus és hát tudja jól, ha ilyesmin gondolkodnék, nem egy 20 éves fiú csavarná el a fejem. Sosem kellett veszélyben éreznie magát, ráadásul nagyon jól ismer engem. A forgatáson például épp akkor érkezett meg a stúdióba a lányunkkal együtt, amikor egy vicces szituáció után azt kiabáltam egy versenyzőnek, hogy férjhez akarok menni hozzá és gyereket akarok tőle. Az előzményekről lemaradtak, mégis nagyon jót nevetettek mind a ketten, eszükbe sem jutott, hogy komolyan gondolnám. András egyébként többször ellátogatott a stúdióba, mert mint mindig, támogatjuk egymást – fejezete be Köllő Babett.