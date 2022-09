Ismert zenész mellett tűnt fel Lagzi Lajcsi lánya, kiderült mi van köztük

A múlt hétvégén újabb felvétel került elő a trombitaművész lányáról, ahogyan az ismert rapperrel bulizik, majd vasárnap este dj. Metzker Viki 24 órás Instagram-sztorijában voltak láthatóak, amint egymást átkarolva ülnek az egyik közkedvelt belvárosi étteremben. A Blikk ezután kereste meg Galambos Boglárkát, aki elmondta, Matyit a közös munka során ismerte meg.

Én tervezem a BSW ruháit a klipekhez és a színpadra is. Más közös projekteken is dolgozunk, többek között ezért is találkoztunk a hétvégén – mesélte Lajcsi lánya, aki arra, hogy több is van-e köztük a rapperrel, sejtelmes választ adott.

Nagyon jóban vagyunk, de arról, hogy pontosan milyen kapcsolatban állunk jelenleg, vagy fogunk majd a jövőben, nem szeretnék beszélni

– harapta el a mondatot Bogi, aki nem tagadta, hogy ebből az ismeretségből még akármi kialakulhat.

A 32 éves Meklód egyébként igazi nőcsábász hírében áll. Legutóbb a 2014-es Miss Balaton győztesével, Király Lilivel járt, de zátonyra futott a szerelmük.