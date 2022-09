Ilyen közelről még nem pillanthattál be VV Mici hatalmas mellei közé

Az már jól tudjuk, hogy VV Mici nem szégyenlős. Ezt a Való Világban és a közösségi oldalán is bebizonyította, nem is egyszer. Most egy újabb példát mutatunk erre, mert ezúttal megint mellei kapták fotóján a főszerepet, melyet az Instagram-oldalára töltött föl. Micit szinte már minden pozícióban láthattuk, erről a szokásáról pedig még most sem szokott le. Ibizán készült egy szexi fotó róla, amit nem is tartott meg magának. Nyáron elárasztotta a közösségi oldalát a bikinis fotóival, de Mici a hidegebb időszakban sem riad vissza, hogy megmutassa, mije van.