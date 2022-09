Műkarokkal védik testőrei III. Károlyt

Különös videót tett közzé III. Károly brit királyról és testőrségéről egy TikTok-felhasználó. A felvétel készítője azt állítja, az uralkodó védelmével megbízott emberek műkart viselnek, hogy az igazi kezükkel észrevétlenül foghassák a fegyverüket. Így késlekedés nélkül nyithatnak tüzet, ha valami veszélyt észlelnek.

Műkart viselnek a testőrök, hogy ne kelljen látványosan mutogatniuk a fegyvereiket Fotó: TikTok

Jason több testőrnél is kiszúrta, hogy egyik kézfejük feltűnően élettelen. Az egyik őr maga előtt, összekulcsolva tartja a kezeit, ám egyik kézfeje feltűnően mozdulatlan. Egy másik, igen magas őr pedig rendkívül furán lógatja az egyik karját, ráadásul az ő kézfeje is természetellenes pózban áll, miközben láthatóan meg sem mozdul. Ez utóbbi férfinél egyébként az is feltűnő, hogy a zakója alatt gyanús dudorodás van: alighanem az igazi karja.

A kommentelők osztják a 16,6 millió megtekintésnél járó videó megfigyeléseit. Van, aki szóvá tette: természetes, hogy a testőrök komolyan fel vannak fegyverkezve, mint ahogy az is, az összkép miatt nem akarják, hogy a fegyverek jól láthatóak legyenek.