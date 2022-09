Kiderült, kiket hívtak meg II. Erzsébet temetésére, és az is, kiket nem

Szeptember 19-én tartják a múlt csütörtökön elhunyt II. Erzsébet brit királynő temetését. Ekkorra a szigetországban III. Károly király a beiktatását követően munkaszüneti napot rendelt el. A néhai uralkodót a Westminster apátságban búcsúztatják majd, ezt követően pedig tartanak egy kisebb búcsúceremóniát is a Windsori kastély kápolnájában a család részére. A Westminster apátság ugyan impozáns méretekkel bír, nem véletlenül itt búcsúztatták 2002-ben a királynő édesanyját, az Anyakirálynőt sem, ugyanakkor mégis meg kell válogatni, kiket hívnak meg a szertartásra.

A II. Erzsébet koporsóját szállító halottaskocsi Fotó: Gareth Fuller

Várhatóan a királyi család minden tagja tiszteletét teszi, köztük II. Erzsébet gyerekei, tehát III. Károly király, Anna hercegnő, a botrányba keveredett András herceg és Eduárd herceg a gyerekeikkel együtt – írja a Sun információra hivatkozva az Index. A királynő dédunokái azonban elképzelhető, hogy nem lesznek ott – tekintettel fiatal korukra és az esemény hosszára.

Egy vendéget vihetnek a meghívottak

A meghívottak közt sok világvezető is lesz, ez már bizonyos. A vendégek szigorúan egy-egy embert vihetnek magukkal kísérőként. Kivételt képez Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök, akit arra kértek, hozzon magával tíz olyan személyt, akik segítették közösségeiket. A politikusok mellett meghívtak pár hírességet, úgy mint Sir David Attenborough-t, emellett elképzelhető, hogy a Beckham-házaspárt is.

Állítólag Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is a meghívottak közt szerepel, ám nem valószínű, hogy tiszteletét fogja tenni, mint ahogy meghívó érkezett Hszi Csin-ping kínai elnök irodájába, valamint Észak-Koreának címezve is.

Akiket nem látnak szívesen

És akkor jöjjön a fekete leves: bizonyos vezetők ugyanis hiába is várják, hogy érkezzen a meghívás. Köztük van Putyin elnök, aki természetesen Ukrajna megtámadásáért maradt le a meghívottak listájáról, valamint Fehéroroszország vezetőit sem látják szívesen az Ukrajna inváziójában Oroszországnak nyújtott segítségük miatt. Emellet Ali Hámenei iráni vezető is nemkívánatos személy. Nem is meglepő, miután az állami tévében a héten II. Erzsébetet Adolf Hitlerhez hasonlították.