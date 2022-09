Kamerák előtt szólta el magát: Így veszítette el a szüzességét Pápai Joci

Már megszokhattuk, hogy a Szárban sztár leszek! előválogatója tele van vicces, olykor őszinte vagy épp megható pillanatokkal. Nos, most vasárnap lesz ilyen is, olyan is, de az egyik legemlékezetesebb az, amikor Pápai Joci Spisák Judit produkciója hallatán a múlton kezd merengeni. Pontosabban a szüzessége elvesztésén...

Pápai Joci nagy meglepetést okozott a közönségnek, a mentoroknak és a versenyzőknek egyaránt Fotó: TV2

Kiderült ugyanis, hogy Joci az I will always love you című számra lett igazi férfi. Miután a mester bevallotta, milyen érzelmi szálak fűzik ehhez a számhoz, társai azonnal rárepültek.

Ez volt az egyik szám, amire elvesztettem a szüzességemet

– jelentette ki Joci naivan, mire Majka és Babett egymás szavába vágva kérdeztek vissza:

– Miért, többször veszítetted el? – faggatták Pápait, akitől azonnal érkezett a szellemes válasz:

– Nem, de a másodiknál már fel voltam öltözve – mondta, amire hangos hahotázásba kezdett a közönség is.

Hogy azonban Judit produkciója hagyott-e nagyobb nyomot bennük, vagy csak némi pikáns élményt idézett fel, vasárnap este kiderül!