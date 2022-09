Gáspár Laci bocsánatkérést vár balatonfüredi botrány után

Gáspár Laci még több információt osztott meg arról, mi és hogyan is történt azon a bizonyos balatonfüredi éjszakán, amikor majdnem verekedéssé fajult a balhé egy szórakozóhelyen.

Sorra hagyták el a szájukat a sértő megjegyzések, miközben Niki próbálta megnyugtatni a szerelmét, de idegességében csak annyit üvöltözött, hogy ő Isten lánya, akivel senki sem beszélhet tiszteletlenül. Laci többször is hangsúlyozta: ő nem egy balhés ember, sosem keveredett ilyesféle helyzetbe. Akkor viszont több ember jelenléte kellett ahhoz, hogy ne fajuljanak tettlegességig a történések.

Laci azonban azt mondta, ő még egy italt akart kérni, mert nem tudta, mikor zárnak, de a pultos keményen beleállt, és elküldte őket a fenébe, majd akkora feszültség alakult ki, hogy dulakodni kezdtek, ráadásul az előadó feleségét is meglökték.

„350 ezer ember néz! Most mondjad, b*zd meg! Büdös c*gány!”

– ordította az énekes, miközben élő adásban jelentkezett be a követőihez.

Tisztán emlékszem mindenre. Semmit nem tettünk Nikivel. Ültünk a pultnál, és egyszerűen nem tűnt fel, hogy záróra van. Egyszer csak azt hallom a pultos fiú szájából: 'Na, most már takarodjatok innen!' Majdnem bocsánatot kértem, hogy nem vettem észre magam, csak közben leesett, hogy is szóltak hozzám, és mit engedett meg magának ez az ember. Ekkor mondtam, hogy vendég vagyok, és ezt a viselkedést mégis hogy képzeli a pult másik oldalán – ecsetelte részleteket az énekes. Bár a pultos másként emlékszik az esetre, Laci állítja, minden úgy volt, ahogy azt ő elmondta. Megalázóan beszéltek vele, kidobták, ráadásul még rasszista megjegyzést is kapott.

Őszinte leszek, én vártam, hogy a tulaj felhív és elnézést kér a történtekért. Vártam, hogy azt mondja, elhatárolódik az alkalmazottja viselkedésétől. Hideg zuhanyként ért, hogy ehelyett nyilatkozgat és így védekezik. Életemben nem történt velem még ilyen, és bevallom, nagyon rosszul esik ez az egész

– fogalmazta meg gondolatait a Storynak.