Szexvideójáról vallott Ferenczi Kamilla: Volt időszak, amikor azt kívántam, bárcsak meghalnék

Ferenczi Kamilla nevét az X-Faktornak köszönhetően egy ország ismerhette meg. A lány a tehetségének hála egészen a döntőig menetelt, ugyanakkor sokakat megbotránkoztatott azon kijelentése, miszerint neki kellett volna megnyernie a tehetségkutatót. Lakatos Levente podcastjének legfrissebb vendégeként elmondta, a mai napig fájdalmasan érinti, hogy bármennyire is igyekezett, nem tudta elnyerni a fiatalok szeretetét.

Botrányos kijelentés és kiszivárogtatott szexvideó árnyékolta be Kamilla ismertségét Fotó: YouTube

Szerette volna megmutatni magát, bár ez nem egészen úgy történt, ahogyan azt elképzelte. Épphogy megismerte meg az ország, máris botrányok kísérték az útját. A verseny miatt ugyanis ismét előkerült róla az a szexvideó, amit egy volt barátja készített Kamilláról 17 éves korában. Eredetileg csak pár ember látta a felvételt, a fiatal lány pedig joggal reménykedett benne, hogy maga mögött tudhatja már a múlt eme szörnyű szegletét, ám 2022. tavaszán a videó eljutott a szeretteihez, családjához, majd a nagyobb közönséghez is. Végül az énekesnő úgy döntött, maga áll ki a nyilvánosság elé. Elárulta: tudatmódosító szer hatása alatt állt, elkábították, így készültek róla a korhatáros képsorok.

Levente interjúalanya előéletének ismeretében rögtön nekiszegezte a kérdést: Miért vonzod a balhékat? Kamilla elmondta, sosem élt unalmas életet, 15 éves volt, amikor először bulizni ment és onnantól nem volt megállás.

A botrányok csak úgy jöttek, de úgy vagyok vele, hogy a rossz reklám is reklám

– jelentette ki a lány, aki a beszélgetés egy szakaszán az ominózus videóról is mesélt, amit Kamilla akkori párja készített, akivel több mint 3 évig voltak együtt. A lány azt állítja, nem tudta, hogy a fiú rögzíti az együttlétüket.

– Szörnyen éreztem magam... Reggel, amikor elindultam tőle az iskolába, elővettem a telefonomat, hogy írjak neki, és láttam, hogy az én telefonomról küldte át magának a videót. Később az iskolában hallottam, hogy az osztálytársaknak is megmutatta, és a tanárnő is megemlítette ezt a dolgot. Az a tanárnő, aki 5 éves korom óta tanított zenét nekem – tette hozzá Kamilla, akit érthető módon nagyon megviseltek a történtek. Olyannyira, hogy egy időben az is megfordult a fejében, hogy jobb lenne, ha véget érne az élete.

Volt egy időszak, amikor azt kívántam, bárcsak meghalnék és vége lenne mindennek

– jelentette ki a fiatal énekesnő, aki szülei kíséretében feljelentést tett a fiú ellen a rendőrségen, hiszen ami történt, bűncselekménynek számít. A lány úgy tudja, megtörtént a kihallgatás, egyelőre csak annyit tehet, hogy türelmesen kivárja a fejleményeket.

Van segítség!

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123-as ingyenes lelkielsősegély-számot, vagy keresse fel a www.ongyilkossagmegelozes.hu oldalt!