„És akkor előkerült a fegyver” – Árpa Attila súlyos dolgokat mesélt Zámbó Jimmyről

Sorsszerű volt-e Zámbó Jimmy tragédiája? – erre a kérdésre keresték a választ a Felfelé zuhanás című műsor legújabb adásában. Árpa Attila, aki a Dalban mondom el című műsor producere volt, azt mondta az énekesről, miközben az ország egyik legjobb és legsikeresebb énekese volt, valamiért mégis bizonyítási vágy volt benne.

„Hogy ez honnan fakad, azért nem tudom, mert én annyira azért nem foglalkoztam a gyerekkorával, és nem voltam a terapeutája, és nem vagyok pszichológus. Azt tudom, hogy mindig nagyobbnak akart tűnni, mint amilyen volt. Mindezt úgy, hogy önmagához képest már így is túl nagy volt. Számtalan példa van erre, maga a viselkedése, az hogy sokat beszélt magáról, mije van, mennyije van, milyen hangja van, milyen világsztárokkal van egy szinten szerinte. Tehát neki nem volt elég az, hogy a második legnagyobb Merci az övé, neki le kellett szedni azt a jelzést, hogy 400-as és rárakni egy 600-ast, mert hogy az a legnagyobb, pedig neki csak 400-asa volt valójában. De kifelé mutassuk már azt, hogy neki van a legnagyobb, a legtöbb, a legszebb, a legértékesebb. Talán pont azért, mert ahonnan jött, ott nem volt semmije, ez éltette őt” – fogalmazott Árpa Attila.

Felidézte, sokáig ment a vita azon, hogy ki mondja meg Zámbó Jimmynek: a műsora kifulladt és leveszik a képernyőről.

„Egy rendkívül temperamentumos fiatalember volt, aki amennyire tudott örülni dolgoknak, és amennyire szenvedélyes tudott lenni, annyira tudott azért haragos is lenni, és közönséges, ha erről volt szó. Nagyon sokan tartottak tőle és a reakciójától, és ott hangzott el az a kultikus mondat, hogy „Attila, te bérelted fel, úgyhogy te fogod neki megmondani, hogy ki van rúgva”. Volt egy pár nap, amikor húztam az időt. Főleg azért, mert a karácsonyon voltunk túl, éppen más dolgok is történtek az életében, ami miatt nem volt annyira feldobva. Amik leginkább magánéleti dolgok, amiket nem én fogok elmondani a médiában, hanem más, ha úgy gondolja… Úgyhogy én azt gondoltam, egy kis időt adok magamnak. Csak hát aztán jött egy a bizonyos ominózus éjszaka, amikor mégiscsak meghívott magához bulizni, és ott meg már néhány viszki után tudtam, hogy itt a pillanat, muszáj őszintének lennem. Pláne miután elkezdett nekem nagy terveket mesélni a jövőjéről. Sok mindent lehet mondani róla, az érzelmi intelligenciájáról, de a megérzései elég jók voltak, nagyon rá tudott hangolódni dolgokra, emberekre is. Úgyhogy sejtette, hogy valami nem teljesen stimmel, és valami rossz hír vár rá. Olyan volt, hogy ő ezt hallani akarja, mondjam csak ki” – emlékezett vissza a korábbi kreatív producer.

Zámbó Jimmy a hír hallatán lefagyott, összeomlott, haragos és indulatos lett.

„Nem féltem tőle, inkább pont attól tartottam, hogy milyen reakciót fog ez kiváltani belőle, ami miatt mások látják ennek kárát. Mert azért volt neki csúnyán mondva néhány kijelölt személy, akin ki tudta tölteni a dühét, ez igaz nem tartozott rám, de tudtam róla” – tette hozzá Árpa Attila. Úgy fogalmazott, amikor Jimmy körül nem volt közönség, a „slepp”, akkor gyakran látta bizonytalannak.

Mások előtt szerette magát borzalmasan férfiasnak, magabiztosnak és keménynek mutatni. Ha meg az nem volt elég, akkor tett arról, hogy még keményebbnek tűnjön, és akkor előkerült a fegyver vagy a nagy szavak, hogy ő kiket ismer, mi mindent tud elintézni, de ez egy álarc volt. Majdhogynem egy védekezési mechanizmus.

Amikor viszont nem volt közönség, akiknek keménynek kellett, hogy mutassa magát, akkor igenis bizonytalan volt. Amikor megkérdeztem tőle, hogy ő ezt az énjét miért nem mutatja, akkor azt mondta, mert nem akarja, hogy mások gyengének lássák, mert akkor neki vége. Tehát sokszor úgy beszélt, mintha ő nem egy popzenész lenne, hanem valami gengszter főnök, ez valahogy egy furcsa világ volt az ő fejében. Aztán lehet, hogy ahhoz is köze volt, ezt megint csak nem én tudom megerősíteni. Ha lett is volna köze hozzá, nem én mondanám el egy rádióinterjúban. Én azt láttam, hogy borzalmasan nagy szeretethiánya van, és minden, amit tett, hogy megszeressék, az ellenkezőjét eredményezte. Valamiért azt hitte, nem azért fogják őt szeretni, hogy milyen ember, hanem a teljesítménye, az eredménye, a vagyona miatt” – mondta Árpa.