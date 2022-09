"Elrontottam az első estéjét" - lelkiismeret-furdalással küzd, és Szandi bocsánatáért esedezik

Tovább gyűrűzik a balhé a Money or love két szereplője között. Már az első adásban úgy érezte Szandi, a tetovált pultos lány, hogy nagyon megbántották. Tajtékzott a lány, miután a sportoló Bazsi kérdéseivel, beszólásaival beleállt az első öt perceben. A fiú most egy randin szerette volna bebizonyítani, nem is olyan rossz fej, de a csinos lány elutasítóan viselkedett vele a randevú folyamán, a többszörös bocsánatkérés ellenére.

– Volt bennem rossz érzés és úgy éreztem, hogy megsértettem, elrontottam az első estéjét, de egyáltalán nem ez volt a szándékom, csak poénkodni akartam, de egy kicsit erősre sikerült –mondta Bazsi az első estén elhangzott szurkálódós megjegyzések után, ahol előbb csendre intette a lányt, majd kérdőre vonta a tetoválásaival kapcsolatban is.

Annyira bezártam azt az ajtót, szimplán nem érdekel. Elfogadom, mint ember, nem haragszom rá és tiszta lapot adtam neki

– szólt végül az elutasító válasz Szandi részéről, ugyanakkor a páros még nem is sejti, hogy a ma este 21h-kor, a Super TV2-n folytatódó műsorban nem akármilyen közös játékban, a kissé pikáns Ádám és Éva almájában kell éppen Bazsival együtt helyt állnia.