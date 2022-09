Elképesztően intim titok derült ki VV Béciék házasságáról

Visszatért az intimitás Young G Béci és szerelme, Mészáros Norina életébe.

Az egykori modell az elmúlt években több műtéten is átesett, emiatt óvatosságból teljesen kerülniük kellett az együttléteket. Tavaly Béci elárulta: az orvos intésére egy évig nem feküdtek le egymással.

Mostanra minden realizálódott

– fogalmazott nevetve lapunknak a rapper. Igaz, nehezen találnak alkalmat arra, hogy kettesben legyenek, örökmozgó kislányuk, Rebeka minden percre feladatot ad nekik, ráadásul Béci nagyobb lánya is velük tölt heti 3-4 napot.

Fotó: Szabolcs László

– Elszoktunk szökni egy hotelbe 1-2 éjszakára – avatta be lapunkat a rapper. – Ilyenkor a nagymama vigyáz a lányokra. Az intimitás vissza tudott térni az életünkbe. Bízzunk benne, minél több és jobb lesz. De nekem így is tökéletes. Nem mindig a szexben nyilvánul meg az intimitás. Más gesztusokkal is ki tudjuk fejezni a szerelmünket egymás iránt: szoktunk gyertyafényes vacsira menni, csak beszélgetni. Még mindig olyan a tűz, mint a kapcsolatunk legelején – áradozott a büszke családapa, aki elárulta, közös kislányuk, a másfél éves Rebeka igazi csodababa:

– Nem volt egy éves, mikor kimondta: anya. Azóta már nagyon sok szót tud, a bilivel is ismerkedik. Elképesztően okos, annyira sok van még ebben a kislányban! Azon gondolkozunk, hogy bölcsibe íratjuk. Egyszerűen azt érezzük, hogy nem vagyunk elegek neki, un minket, a gyerekek társaságát viszont nagyon igényli. Nagyon jó tesók a nővérével, széttrollkodják az egész házat, mi meg csak kapkodjuk a fejünket.

Mozgalmas időszak ez a sztárpár életében. Míg Norina fel nem épült, Béci nem igazán koncertezett, bulizott, edzett, ám most visszavetette magát a sűrűjébe.

– Nem éreztem helyénvalónak, hogy én szórakoznak, míg ő otthon fekszik betegen. De most teli vagyok munkával, három minialbum van készülőben, Curtis és Király Viktor is közreműködik egy-egy számban. Boldogan húzós időszak ez. Edzeni is újrakezdtem, magam miatt is, meg persze szeretném, ha a feleségemnek egy Don Juan, egy Casanova lennék. A színpadon is jó kondiban kell lennem, mert a fiatalok megesznek – tette hozzá nevetve.