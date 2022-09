Drámai pillanatok: azonnali műtétre volt szüksége Détár Enikő párjának

Elég volt egy rossz mozdulat, és máris a sebészeten kötött ki Détár Enikő párja. Egy ideig még próbálta elkendőzni fájdalmait, ám végül kórházba kellett vinni Kiss Róbertet, ahol közölték: kiszakadt a köldöksérve.

„Vagy három orvos vizsgálta meg Pétert, egy branült is bekötöttek neki, ha azonnali műtétre lenne szüksége. Végül a vizsgálatok után közölték, hogy a köldöksérve szakadt ki, ami beavatkozást igényel ugyan, de néhány napig el lehet halasztani”

– mondta el a Blikknek Détár Enikő, aki párjával együtt a Nyerő Párosban küzdött a győzelemért. Bár a színésznő nagyon aggódott kedveséért, közösen úgy döntöttek, megpróbálkoznak vele, hogy folytatják a küzdelmet.

„Megbeszéltük, hogy majd én próbálok emelgetni és mindent megcsinálok, amit csak tudok. Mégis be kellett látnunk, hogy ez a verseny számunkra most véget ért. Jobbnak láttuk, ha feladjuk, ami mindkettőnk részéről nagyon nehéz döntés volt, hiszen kudarcként éltük meg, de azt is mindketten tudtuk, hogy most Péter egészsége a legfontosabb. Hiszek a sorsban, és tudom, hogy ennek így kellett lennie még akkor is, ha nagyon sajnáltuk, hogy távoznunk kellett a játékból” – jegyezte meg a színésznő.

Kiss Pétert végül három nappal később megoperálták.

„Egy 15-ször 15 centis hálót helyeztek be a hasába, ilyenkor ez a protokoll. Egy éjszakát kellett a kórházban töltenie, és muszáj kímélnie magát, de szerencsére már teljesen jól van” – tette hozzá Enikő.

Péter egyébként hosszú évek óta élt együtt a köldöksérvével, amivel egészen idáig semmiféle problémát nem okozott nála.

„Már akkor tudtam erről, amikor megismerkedtünk, de eddig semmilyen gondot nem okozott ez neki. Épp a forgatás előtt nem sokkal volt Spanyolországban, ahol kőkemény fizikai munkát is végzett, ott sem volt semmi panasza. Ráadásul a műsor előtt tetőtől-talpig kivizsgáltak minket, akkor sem találtak semmit. A családban is van sebész, aki mondta ugyan, hogy a köldöksérvet egyszer majd valószínűleg meg kell műttetnie, de azt is hozzátette, hogy ezzel teljesen tünetmentesen lehet együtt élni” – mesélte Enikő a lapnak.