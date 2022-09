Demcsák Zsuzsa távkapcsolatban él a gyermekeivel és a férjével is

Életük talán legnagyobb kalandjában vesznek részt a Money or Love szereplői, akik egy szigetre költöztek hosszú ideig összezárva. Nem csupán őket, de a műsort vezető Demcsák Zsuzsát is hónapokra szakítja el a műsor családjától. Hónapokra előre ki kellett sakkoznia, vajon hogyan állja meg több ezer kilométerre is anyaként a helyét, Zsuzsit azonban nem abból a fából faragták, akit ez a logisztikai feladat megijesztene. A Borsnak a gyönyörű televíziós most elmesélte, hogyan képes összeegyeztetni az életét a világ másik feléről is.

Sokat beszélünk a gyerekekkel, teljesen lehetetlen időpontokban is. Én pedig online igyekszem minden programjukban részt venni, így a szülői értekezletek és a fogadóórák sem maradhatnak el

– adta a határozott választ Zsuzsa, akinek lánya, Tamara és fia, Benedek mindketten itthon maradtak, míg édesanyjuk több ezer kilométerre tőlük a munkáját végzi.

Gyerekei meglátogatják

Sok szempontból a pandémiás helyzet miatt megszokhattuk már azt, hogy az online térben élünk, így sem a kilométerek száma, sem az időeltolódás nem akadályozhatja meg Zsuzsit abban, hogy részt vegyen a gyerekek napi menetrendjében. Úgy tudjuk, hogy Zsuzsit tinédzser gyermekei is meg fogják hamarosan látogatni, s akkor az elfoglalt anya is ellátogat a gyönyörű karibi-szigetvilág nevezetességeihez, melyre a rengeteg munka mellett eddig nem maradt ideje.

– Mikor beáll a forgatási rend és egy napi rutin, akkor lesz alkalmam körbenézni. A kirándulásokat amúgy is akkorra időzítem inkább, amikor a gyerekeim is itt lesznek velem, hiszen annak van értelme, ha nekik adhatok valami maradandó élményt – folytatta a műsorvezető.

„Első ölelésre szerelem”

Demcsák Zsuzsa korábban, első férjétől való viharos válása után sokáig csakis gyerekeire és munkájára koncentrált, míg nem 2019 júniusában az Ázsia Expressz 2 forgatásán Zsuzsa beleszeretett egy indiai férfiba, és áprilisban a helyi szokások szerint férjhez is ment Krishan Dangwal-hoz.

Zsuzsa szerelmes típusnak vallja magát, a rációt később engedi be a mindennapokba

Akkor, a hitetlenek nem jósoltak számukra hosszú jövőt, azonban a műsorvezető és párja úgy tűnik, jócskán rájuk cáfolnak, noha éppen távkapcsolatba kényszerültek, mégis igyekeznek minden nap beszélni.

– Az időeltolódás miatt folyamatosan sakkozni kell, hogyan tudunk kommunikálni. Ugyanakkor szerencsésen jön ki, hiszen, amikor ő ébred, én akkor végzek a forgatással, illetve amikor én kelek, ő akkor végez a napi teendőivel – mesélte lapunknak Zsuzsa, aki elmondta, hogy nem csak hogy hiszi, hogy létezik az első látásra szerelem, de az „első ölelésre”, vagy az „első beszélgetésre” szerelemben is vakon bízik.

Demcsák Zsuzsa a Karib-térségben volt éppen, amikor a borzasztó erejű Fiona hurrikán elvitte a feje felől a házat. Ahogyan a Bors is megírta már, élete legszörnyűbb éjszakáját élhette át ekkor. A műsorvezetőnek ugyanakkor egyre erősödő honvágyával is meg kell küzdenie, amelyet feltehetőleg a gyerekeivel töltött idő majd enyhíteni is fog nemsokára.