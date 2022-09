Demcsák Zsuzsa: A falhoz tapadva próbáltuk túlélni az éjszakát

Ahogyan azt már a Bors is megírta, Demcsák Zsuzsa és a Super TV2 magyar stábja egy pusztító hurrikánt élt túl a napokban Dominika szigetén. A stáb éppen a Money or Love, naponta látható reality-jét forgatja a szigetországban, és még a helyiek szerint is tíz éve a leghatalmasabb erejű vihar érte el őket a minap.

A szörnyű vihar után betört ablakokat és a tető maradványait takarította az egész stáb Foto: Demcsák Zsuzsa Instagram

A műsorvezető még mindig az események hatása alatt van, reggel a Mokka kérdéseire válaszolva mesélte el részletesen milyen volt túlélni a Fiona hurrikánt.

– Soha sem gondoltam volna, hogy ilyen félelmetes élményben lesz részem ezen a gyönyörű helyen. A túlélésre játszottunk, és Isteni szerencse, hogy nem voltam egyedül aznap az apartmanomban, hiszen a sminkesem mellettem volt, akivel tudtunk egymásba kapaszkodni. Egyikőnk sem ijedős, de mindketten

a falhoz tapadva próbáltunk túlélni az egész éjszaka tartó hurrikánt

– mesélte a történeteket elcsukló hangon Demcsák, aki azt is hozzátette, hogy hazulról a családja is nagyon aggódott érte. A csavar az egészben, hogy a gyerekeket még Zsuzsa nyugtatgatta, aggodalmukat próbálta enyhíteni, nehogy nagyon megijedjenek.

A szigeten most áradások vannak, óriási a kár, tetők szakadtak le, mindenhol nagy a káosz, és míg nem áll vissza a rend, Dominikán most turistáskodni nem lenne ésszerű, azonban Zsuzsa nagyon várja, hogy Tamara és fia, Benedek is meglátogassák, ha az idő is engedi, együtt felfedezzék, bejárják az egész szigetet.

– Egyelőre rossza tapasztalatokat gyűjtöttem sajnos ezen a helyen, pedig, tudom gyönyörű, és szeretném felfedezni majd a legjobb arcát is, ha itt lesznek a gyerekek – zárta le ezzel a beszélgetést Zsuzsa.