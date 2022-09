Bagi Iván: 30 év után végre ki tudtam békülni a családommal

Hogy viseli a kor múlását, az öregedést?

Furcsa dolog. Valószínűleg az ember csak egy bizonyos kor betöltése után kezdi el igazán érzékelni az életkorát. Idősebben fiatalabbnak érzi magát az ember, fiatalabb korában pedig idősebbnek. Próbálok sportosan élni, de az étkezésre szerintem lehetetlen odafigyelni. Egyszerűen habzsoló típus vagyok. A minap egy jótékonysági rendezvényre siettem, amikor egy idősebb úr, aki vitt tegeződést ajánlott, mondván egykorúak vagyunk. Kár volt visszakérdeznem, hogy mégis hány évesnek gondol. Mire ő azt mondta 66, mint ő. Erre én azt válaszoltam, hogy nem hiszem el, hogy ennyi idősnek néz. Mire látta, hogy lelomboz a válasza, akkor tett egy kis engedményt, és azt mondta: na jó, akkor mondjuk azt: egy nagyon jó karban lévő 65 plusszos. Mély ütés volt, ahogyan az is, amikor betöltöttem a negyven évet, de a negyvenhat az még borzasztóbb. Előre látom, hogy az ötven az szörnyű lesz. Nem lehet felkészülni ezekre a nagy számokra. Furcsa, mert tizennégy év múlva már hatvanéves leszek, ami inkább abban a tekintetben ijesztő, hogy észre kell vennem, milyen gyorsan telik az idő körülöttem. Régen ez sokkal lassabbnak tűnt és úgy éreztem, a világ összes ideje az enyém.

Egy ritka gyermekkori fotó

Mi fogalmazódott át a gondolkodásában az elmúlt 6 évben?

Rájöttem, hogy nem lehet örökké haragban élni! Ezért is szeretném most megragadni az alkalmat arra, hogy – akár így közvetve is – ünnepélyesen bocsánatot kérjek a bátyámtól. Úgy érzem, hogy meg kell követnem őt. Sokszor nyilatkoztam róla rosszat, és ebben nagyon hibáztam. Korábban többször próbáltuk megbeszélni, de valami miatt nem működött a dolog. De most a testvérek összefogtak! 30 év után végre ki tudtam békülni a családommal. Fontos, hogy az embernek van testvére, pláne hogyha nélkülük kellett felnőnie. Örülnék neki, ha most már számíthatnánk egymásra.

Sokszor veszekedtek a sajtóban megjelent nyilatkozatai miatt?

Nem voltak ebből nézeteltérések, de nyilván neheztelt miatta. Az volt a gond, hogy nem tudtunk rendesen leülni beszélgetni. Természetesen erről én most nem szívesen beszélek, csak és kizárólag azért szólalok meg ebben a témában, mert úgy érzem, ki kell engesztelnem a bátyámat. Abban reménykedem, hogy innentől kezdve igazi testvérként tudjuk tartani egymással a kapcsolatot.

2005-ben mutatták be először a Bagi–Nacsa kabarét

Hogy látja magát 15 év múlva? Mit fog csinálni a nyugdíjas Bagi Iván?

A nyugdíjas éveimről még nem gondolkodtam. Messze van, de nagyon ijesztő. Hatvan év az már nagyon kemény. Mindenki másképp viszonyul hozzá. Az emberek többsége úgy gondolja, hogy idős korban milyen jó dolog lesz pihenni, de szerintem tévednek, mivel akkor már sokkal felgyorsultabb lesz a világ. Nekem valószínűleg akkor is nagyon pörgős lesz az életem. Huszonhat éve dolgozunk együtt, és reménykedem abban, hogy még legalább ennyi időn keresztül folytathatjuk a közös munkát Olivérrel. Akármilyen öreg is leszek, az alkotói létet sosem szeretném feladni.