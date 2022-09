Az volt a baj, hogy kövér vagyok, lefogytam, az a baj lóg a bőröm - Gáspár Evelin nem bírta tovább a rengeteg bántást

Gáspár Evelin Törökországban nyaral. Legalábbis az Instagram-oldalára posztolt fotói alapján erre lehet következtetni. Az idősebb Gáspár lány elképesztő átalakuláson ment át az utóbbi években. Sokáig küzdött túlsúlyával, de ma már rá sem lehet ismerni, annyira vékony lett. Míg kilóit elveszítette, önbizalma meglehetősen megnőtt, és bátran mutatkozik fürdőruhában is. Sokak szerint kissé túlzásba esett fogyásával, bordáig is kilátszódnak, de úgy tűnik, Evelein így érzi jól magát, és ez a legfontosabb.

A bikinis fotó alatt igazi komment cunami indult be, ahol Evelin rengeteg negatív kommentet kapott: a sok bántást nem hagyta szó nélkül.

"Nagyon durva, ami itt a komment szekcióban kialakult! Persze fogadjunk el mindenkit, ahogy jól érzi magát, nők erősítsék/támogassák egymást 2022-es divat itt megdőlt.... A sok kritikus, megmondó ember csinálja utanam, mielőtt veszi a bátorságot, hogy ideír! Először is gyerekkorom óta ismertek, akkor az volt a baj, hogy kövér vagyok, fogyjak le, most lefogytam, az a baj lóg a bőröm! Igen lóg, engem is zavar, de mindig is tettem ezért kezelésekkel, masszázszsal, krémekkel na meg edzéssel! Nekem ez a mostani állapot nagyon sok ÉVEMBE, IDŐMBE, ENERGIÁMBA, PÉNZEMBE KERÜLT! Amit igen büszkén, filterek/retus nélkül felvállalok, ami manapság egy érték és ritkaság, mert persze az interneten mindenki szupermodell, de hála az Istennek én elfogadtam magam és SZERETEM magam, hogy filterek/műtétek nélkül is jól érzem magam és vállalom magam!! UI: ha ennyire zavarja a kritikusokat az én lógó bőröm dobjatok össze egy plasztikai műtétre, akkor legyetek ilyen vagányak és megmondóak" - írta Evelin.