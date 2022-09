A világbajnok fogathajtó Lázár testvérek többször is találkoztak Erzsébet királynővel – Így emlékeznek rá

Mély megrendüléssel hallgatta II. Erzsébet halálhírét a Magyar Lovas Szövetség elnöke is. Lázár Vilmos szívesen elevenítette fel emlékeit Anglia királynőjéről, akivel különböző lovas versenyeken többször is találkozott. A brit uralkodói családban többen, így az uralkodó is szenvedélyes lovas volt, sőt tenyésztéssel is foglalkozott.

Fotó: Facebook

Nagyon híresek a minden évben Windsorban megrendezett, Royal Horse Show-k, ahol mindig a királynő adta át a díjakat

– kezdte a Borsnak Lázár Vilmos, hétszeres kettesfogathajtó világbajnok, tízszeres kettesfogathajtó magyar bajnok és derby győztes. – Én ugyan csak egyszer indultam és sajnos az sem sikerült jól, de testvérem, Zoli, többször is versenyzett ott. Egyik alkalommal a windsori parkban voltunk a fogattal, amikor megjelent II. Erzsébet, bepattant Land Roverébe és elhajtott. Egyébként mindenkivel nagyon közvetlen volt.

Az üzletember egy vicces esetet is elmesélt a királynővel kapcsolatban. Éppen nézőként figyelték a fogathajtást a kinti versenyen, amikor körülvette őket rengeteg fotós és el kezdték kattintgatni a masinájukat.

– Nem értettük, de kihúztuk magunkat, és amikor oldalra néztük, megláttuk a királynőt – nevetett Vilmos. – Akkor esett le, hogy nem miattunk van a nagy médiaérdeklődés.

Fotó: Facebook Fülöp herceg versenyzőként Szilvásváradon





Fülöp herceg segítette ki őket

A Lázár testvérek abban a szerencsés helyzetben voltak, hogy az uralkodó férjét, a szintén fogathajtó világbajnok Fülöp herceget kicsit közelebbről is megismerhették. A tavaly elhunyt hercegnek több magyarországi kötődése is van. II. Erzsébet királynő kalandos életű, kíváncsi természetű, olykor éles nyelvű, de szerető és szeretett férjének a sport a létezés egyik alapelemének számított, különösen, ha lovakkal vehette magát körül. Többször is jártak együtt hazánkban, de fogathajtóként felesége nélkül is többször tiszteletét tette. Itt lett világbajnok is, nagyon jól ismerte a magyar versenytársakat, ellenfeleket.

Ő aztán tényleg végtelenül közvetlen volt mindig a többi lovassal, mesélték is és mi is személyesen megtapasztaltuk

– mesélte Lázár Vilmos. – Bárdos György legendás fogathajtónkat az 1980-as windsori versenyen segítette ki, személyesen fuvarozta el a terepről. Egyszer bennünket is, amikor a windsori parkban a biciklinkről leesett a lánc, tétován álltunk. Egyszer csak megállt mellettünk autóval és odaszólt: Lázár brothers? Can I help? Segíthetek? Ő küldött végül segítséget nekünk. Később pedig, amikor a megjelenő könyvünkhöz felkértük, hogy írjon bevezetőt, köszöntőt, azonnal igent mondott. Ma is hálásak vagyunk érte! A királynő halálával egy korszak véget ért, az biztos!