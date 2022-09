A szívtipró apuka a fiával is csajozik - Money or Love

Elsőként tizenkét eltökélt játékos száll versenybe a Super TV2 legújabb reality-jében, ahol a közönségnek is döntő szerep jut. A szuperprodukció műsorvezetője Demcsák Zsuzsa. A Karib-térségben forgatott párkereső műsor során a szereplők lehetőséget kapnak, hogy jobban megismerhessék egymást.

Levi 33 éves kora létére már tíz éve apuka szerepben is próbálgatja a szárnyait. Válása után a fiatalon apává lett Levente elmondta, hogy nemhogy hátráltatja, még segíti is az ismerkedésben az, hogy apuka is.

Fotó: tv2

A Money or Love előtt már szerepelt az Éden Hotelben is, ám 10 éves fiára, Dominikra a legbüszkébb.

Azt vettem észre, hogy ez nagyon bejön a lányoknak. Az utolsó kapcsolatomban is nagyon tetszett a páromnak, hogy én már apuka vagyok, hogy átmentem dolgokon, tapasztalt vagyok, értek a gyerekek nyelvén

– mesélte Levi, és azt is elmondta, hogy most úgy látja, nem szeretne több gyereket. Azonban, ha a kisfiú kicsit nagyobb lesz, Levi már nem fagyizni szeretné elvinni fiát, hanem szórakozni.

– Én mindig is fiatalon szerettem volna apuka lenni. Nem bánom, hogy 33 évesen van egy tíz éves fiam, pár év és mehetünk együtt bulizni, már alig várom – folytatta a regélést Levi a hosszútávú terveiről.