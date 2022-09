A reptér helyett az egerszalóki szőlődombokra érkezett Korda György és Balázs Klári + fotók

Az Eger Sikeréért Egyesület Szervezésében ismét közéleti szüretet tartottak. A már hagyománnyá vált esemény vendégei idén Korda György és Balázs Klári voltak. Az előadóművészek maguk is kivették a részüket abban, hogy jó bor készüljön a Ferenc-hegy Dűlő zamatos fürtjeiből.

– Ez életem első szürete, eddig legfeljebb a televízióban láttam, hogy megy az ilyesmi. Rendkívül családias hangulat uralkodik, nagyon jól érzem magam, s ha körül nézek itt, akkor elképzelem, mennyire csodás lehet itt élni. A táj gyönyörű, a levegőbe jó beleszippantani – emelte ki portálunk kérdésére Korda György.

– Nem vagyok nagy borszakértő, de az egri borokat természetesen ismerem, az édesebb vörösek kedvelője vagyok, A Merlot közelebb áll a szívemhez, de a bikavér természetesen megkerülhetetlen. A borászainkra rendkívül büszke vagyok, annál is inkább mert pályafutásom során Amerikában vagy Ausztráliában járva is láttam az italboltok polcain a hazai, egri borvidékről származó palackokat. Ezt látni a világ másik felén, egy idegen országban, nos mindig nagyon jó érzés volt – tette hozzá.

Fotó: Nemes Robert

Megyénk egyik országgyűlési képviselője, Nyitrai Zsolt, aki kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki biztosként a miniszterelnök főtanácsadója elmondta, a közéleti szüret célja, hogy hírét vigye hazánkban az egri borvidéknek.

– Már hagyomány, hogy minden esztendőben egy-egy hírességgel kiegészülve részt veszünk a szüreten, idén Balázs Klárival és Korda Györggyel segítettünk a borászoknak, szőlészeknek a kékfrankos szüretében, amely az itteni rozé alapanyaga lesz. Most egy nagyon speciális időszakban vagyunk, hiszen még mindig itt van velünk egy vírus, a szomszédban háború dúl, s elszabadultak az energiaárak. Fontos üzenet most az, hogy az élet nem állt meg, a közösségeknek össze kell jönni, a munkát el kell végezni. A szőlővel foglalkozó szakembereknél érdeklődtem az idei hozamról, hiszen az aszály mindenkit érintett, de azt mondják a vörösboroknak jó évjárata lehet. Ebben bízunk, a szőlő nagyon finom, remélhetően mi is szakszerű munkát végeztünk, s sikerül rámutatnunk arra, hogy milyen komoly munkát végeznek a szőlészek és borászok, akik nedűikkel messze viszik a jóhírünket –húzta alá Nyitrai Zsolt.

(HEOL)