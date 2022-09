A kamerák előtt kezdett zokogni a Money or Love versenyzője, kikészült attól, amit látott

Nagyon megható volt számomra, beszélgettünk is erről a témáról. Át tudta érezni, miről van szó, neki is nagyon hiányoznak a szülei, hiszen külföldön dolgoznak. Amikor elmesélte, hogy az első két sor felolvasása után sírva fakadt, az engem is meghatott. Azt láttam rajta, hogy ez neki is fontos pillanat volt, szerintem közelebb kerültünk egymáshoz.