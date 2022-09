52 évesen leteszi a jogsit a Hooligans zenésze

A Hooligans egyik frontembere szerdán ünnepelte a születésnapját. Kiss Endi az élő bizonyítéka annak a mondásnak, mi szerint a kor csupán egy szám. Bár papíron 52 éves lett, ezt senki sem mondaná meg róla, hiszen elképesztő elánnal éli a mindennapjait. A szülinapján sincs megállás, igaz, ahogyan az évek múlásának, ennek a napnak sem tulajdonít túl nagy jelentőséget.

– Tízévente szoktam nagyon megünnepelni a születésnapomat, a 40.-re 600 barátom jött el. Annyiszor buliztam, hogy ha ezer évig élnék is, megünnepeltem már minden évfordulót. Most ez nincs tervben, bár lehet, hogy 2 hét múlva mégiscsak összehozok valamit. Tavaly a három lányommal és a barátnőmmel szabadulószobába mentünk, aztán elmentünk vacsorázni, idén pedig életünkben először kipróbálunk egy szabadesés szimulátort – kezdte a Borsnak Endi, s hozzátette, bár szereti azokat a programokat, amikor az egekbe szökik az adrenalinszintje, inkább olyasmit szervez, amivel a gyermekeinek és a családjának kedveskedhet. Persze ő is éppúgy élvezi ezeket a vidám programokat, mint a lányai, ahogy mondja, tőlük lehet a leginkább ellesni, hogyan kell boldognak lenni.

– Nem lehetünk örökké 18 évesek, de meg lehet próbálni úgy élni. Igyekszem mindenkivel rendes lenni és maradok is tiszta, nem tud elrabolni a felnőtté válásnak hívott marhaság. Nem engedem, hogy a korom bármiben is befolyásoljon, a gyerekeimtől tanulok a legtöbbet és ez így is marad – mondta a Hooligans dobosa. Ám nem csak a lányai, hanem az édesanyja is példaként áll előtte, aki 85 éves kora ellenére ugyanolyan bohém, mint amilyen évekkel ezelőtt volt.

A játékos életfelfogás persze nem jelenti azt, hogy Endi csak a mának él és nincsenek tervei a jövőre nézve. Elárulta, milyen dolgokat szeretne megvalósítani a közeljövőben.

– Szakmailag szeretnék még jobb lenni, ezért nagyon sokat gyakorlok, emellett bízom benne, hogy a zenekarunk életében nem értük még el a csúcspontot. Nem adtuk fel ezt az álmot, szeretnénk még iszonyú sok mindent megélni és átélni – tette hozzá izgatottan, s arról is beszélt, hogy magánemberként is sokat tesz azért, hogy saját maga legjobb verziója legyen.

– Szeretnék megtanulni angolul, nincs jogsim, azt is meg kellene csinálnom. Az autók és a vezetés sosem vonzott, ha amerikai rocksztár lennék, már felvettem volna egy sofőrt, de így kénytelen vagyok más megoldás után nézni. Jó lenne, ha a jóga az életem részévé válna, a meditáció már benne van. Sok olyan dologgal foglalkozom, ami a lelkemet és a testemet is abba az irányba viszi, hogy minél tovább fiatal maradjak – zárta gondolatait Endi, aki ha így folytatja, sosem öregszik meg!