Hogy szolgál az egészsége?

Ha túléltem ezt a meleget, akkor úgy gondolom, jól vagyok. Ez nagyon kimerített, de szerintem nem csak én vagyok így ezzel. Nem tudjuk élni az életünket, nem tudjuk csinálni, amit szeretnénk, Nem is tudom, van-e a hőségnél fárasztóbb dolog. Ez nem nekünk van kitalálva. Furcsa, hogy néhány évvel ezelőtt, amikor azt mondták: 30°C fok, én azt hittem, meghalok, most pedig tessék, a 40-et is bírom! Hova lehet ezt fokozni? (nevet)

Szokták mondani, hogy a bajt megelőzni könnyebb, mint orvosolni. Szokott szűrővizsgálatokra járni?

Persze, de azt hozzá kell tennem, hogy nem vagyok egy aggódó típus, ha önmagamról van szó, inkább a gyerekeket féltem. Szedek vitaminokat és mindent megteszek, de túl jó sokat töprengeni azon, hogy mikor betegszünk meg. Ha így tennék, előbb-utóbb bejönne, mivel minden az agyban dől el. Egyszer úgyis megtörténik, minek sürgessem?

Sosem unatkozik, forgat, színházban játszik, szinkronizál. Jutott egy kis idő a pihenésre is?

Igen, a Hollandiában élő lányom itthon volt egy hónapig és egy hetet együtt töltött a család. Ez nagyon ritkán fordul elő. Egy éven át szerveztük, de még így is mindenféle dolog közbejött. Nehéz dolgunk van, mert mindenki részéről nagyon későn derültek ki a dátumok. Nekem volt egy előadásom, az egyik gyereknek pedig a tábor szólt közbe, ráadásul elkapta a Covidot. Szerencsére könnyen átesett rajta, csak ugye mindenkinek tesztelnie kellett magát és aggódtunk, nehogy nagyobb baj legyen.

Fél még a vírustól?

Mindent megteszünk a saját és a kollégák védelme érdekében, de őszintén szólva annyira unom már, hogy állandóan tesztelnek. Szerencsére a szorongás elmúlt, az borzasztó volt, amikor az ember rettegett, hogy mikor kap el egy olyan változatot, ami komoly bajt okozhat.

Zsurzs Kati örült, hogy a karantén időszaka alatt is dolgozhatott

Visszatérve az unokákra: szigorú vagy inkább engedékeny nagymama?

Év közben nagyobb a szigorúság, mert olyankor vannak feladatok, időben oda kell érni egy-egy helyszínre, nagyobb a kötelesség. Úgy vagyok vele, hogy nyáron szerintem engedjük el magunkat, olyankor csak arra figyelek, hogy ne essen bajuk. Most, hogy együtt volt a család, a nagyobbak nagyon édesen vigyáztak a kicsikre, állandóan pesztrálták őket.

A sütés-főzés szempontjából is igazi nagyi?

Igen, de inkább főzni szeretek, ha nálam vannak, akkor akár napi gyakorisággal is. Nagy szerencsém van velük, mert amikor megkérdezem, mit főzzek, akkor biztos mondanak 5-6 félét, ráadásul egyáltalán nem válogatósak. A minap nagyot nevettem. Pörköltet ritkán készítek, mert időigényes, amikor viszont főzök, mindig van mártott kenyér. A gyerekek nagyon rákaptak és kérdezték, hogy mikor csinálok már pörköltet, hogy ehessenek mártott kenyeret. Ezzel nagy sikerem volt, ahogy az édes bundás kenyérrel is, amit zsemléből készítek.

Úgy tudom, hogy modern mami és gyorsan megtanulta kezelni az okostelefont is.

Abszolút! Sok dologra használom, híreket olvasok, parkolást fizetek és szinte minden szabadidőmben játszom. A színészmesterségben rengeteget ül és vár az ember két szinkron között vagy a próbán. Aki nem tudja milyen, azt hiszi, hogy ez befelé fordulás, de én imádok úgy játszani, hogy közben beszélgetnek. Pásztor Erzsi jó barátnőm, mindig nagyon mérges, én pedig folyton mondom neki, hogy: hallak és figyelek arra, amit mondasz. Persze ha négyszemközt vagyunk, akkor nem csinálom ezt, az bunkóság lenne, de ha ülünk hatan az öltözőben és csacsogunk, akkor baromi jól lehet szórakozni. (nevet)

Pásztor Erzsi és Zsurzs Kati barátnők, ezért örültek, hogy többek között a Nyolc Nő előadásban együtt játszottak

Milyen játékok vannak a telefonján?

Nagyon jó szókereső játékaim vannak, amiken rengeteg pontot szereztem és hatalmas szinteket értem el. Emellett van tetris és néha kártyázom is. A lányaim is mindig mérgesek, amikor játszom, mert nem értik meg, hogy közben odafigyelek rájuk. Valószínű van egy pótcselekvésre való igényem, de amikor annyira idegesíti őket, akkor inkább lerakom.

Ez általában fordítva szokott lenni, így az unokáknak nehéz jó példát mutatni.

A telefon a munkaeszközöm is, ezért olyankor, amikor velük vagyok, leteszem, hogy ne lássák, mennyit szoktam játszani. Szerencsére ők nem annyira kütyüsek, mint én. A nagyobbaknak van már telefonjuk, mert egyedül járnak suliba, de nem lógnak rajta éjjel-nappal, ők csak arra használják, amire való.

30 éve az emberek el sem tudták képzelni, hogy ennyire a technika köré épül majd a világ. Ön nagyon ügyesen alkalmazkodott ehhez!

Azt kell mondanom, hogy muszáj. Nagyon sokáig ellenálltam. Egy nagy késés kényszerített rá, hogy megvegyem az első telefonomat, mert nem tudtam értesíteni senkit, hogy a dugóban ülök. Most, ha nem érnek utol azonnal, akkor nem foglalkoznak velem. E-mailben küldik a szövegkönyveket és a szerződéseket is. A számlákat is interneten kell kiállítani. Másnak talán nyűg, de én azt például nagyon imádom!

A színésznőt legtöbben az Abigél Kis Marijaként ismerték meg

Névjegy

Született: Budapest, 1955.január 21.

Aase-díjas magyar színésznő, szinkronszínésznő

Gyermekei: Júlia és Fanni

Gyermekként kisebb szerepeket kapott édesanyja, Zsurzs Éva Kossuth-díjas filmrendező filmjeiben, bár a neve nem mindig szerepelt a stáblistán. A Színház- és Filmművészeti Főiskolán tanult 1973–1977 között Kazimir Károly osztályában, mára szabadúszó lett, miközben a budapesti Karinthy Színházban és a Játékszínben rendszeresen játszik, valamint rendez. Szinkronizál és filmekben is látható. 1976-ban Csongor és Tünde címszerepét játszhatta el, majd 23 évesen Kis Mari szerepében tűnt fel az Abigél című sorozatban.