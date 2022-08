Ha nyitott szemmel jársz, simán összefuthatsz egy szelfire Budapesten a Pókember-filmek sztárjával

Ellepték Budapestet a világsztárok, Johhny Deep után most a Dűne sztárjai vették be a várost. Ráadásul még jó darabig maradnak is, mivel itt forgatják a nagy sikerű film második részét. A világhírű színészek máris fővárosunk felfedezésére indultak, és ez ezután sem lesz másképp, érdemes esténként nyitott szemmel járni.

Zendaya szívesen fotózkodik

A gyönyörű színésznő, akit csak az Instagramon 150 millióan követnek, testőreivel megy mindenhová, de szívesen beszélget a rajongókkal. Egyik olvasónk szerint a világsztár végtelenül kedves volt mindenkivel vasárnap este a KIOSK-ban.

Zendaya with fans in Budapest. pic.twitter.com/v9viGMTr9c — Zendaya Updates (@Zendaya_Updated) July 31, 2022

pic.twitter.com/ITCus0vj5j — Zendaya Updates (@Zendaya_Updated) July 29, 2022

Családi étteremben vacsoráztak

A főszereplő, Timothée Chalamet a Rosenstein Vendéglőbe tért be étkezni, ahol le is fotózkodott az étterem séfjével, Rosenstein Tiborral. Két nappal később ugyanebbe az étterembe nézett be a Mamma Mia! sztárja, a svéd Stellan Skarsgård is.