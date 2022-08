Volt párja és jelenlegi szerelme együtt kíséri koncertezni Curtist - fotók

Hirtelen ötlet volt, hogy Curtis mellé szegődjünk egy teljes napon át, hogy meglessük, honnan indul koncertezni, miképp zajlik egy hangbeállás, milyen öltözőt kap, lesznek-e különleges kívánságai a fellépés előtt, kik kíséri a bulira és arra is kíváncsiak voltunk, hogy milyen ember Széki Attila akkor, amikor épp nem kamerák előtt szerepel. Egy egész napon át ugyanis nem lehet szerepben maradni…

Pénteken, kora délután másodpercre pontosan háromkor csöng kollégánk telefonja, Curtis az , azt kérdezi, hogy hol vagyunk, 15.00-ra volt megbeszélve a találkozó. A válaszunkat, hogy már itt vagyunk, és pont most akartunk becsengetni, elégedetten nyugtázza, majd szinte katonás tempóban darálni kezdi a programot. Az Újpesti Városnapok 2022 nevű rendezvényre tartunk épp, talán nem is kérdés, hogy a kerület születésnapi bulisorozatán fellép ő is, mint vérbeli lokálpatrióta.

Hangbeállás 36 fokban Fotó: Szabolcs László / Bors

Alig győzzük kapkodni utána a lábunkat, úgy siet, a hangbeállásról ugyanis nem akar elkésni.

– Én vagy előbb megyek valahova, vagy nem megyek!

– válaszolta nevetve arra a kérdésre, hogy pontos embernek tartja-e magát? Curtis ezzel a rövid mondattal egyben utalt arra is, hogy milyen körülmények között váltak szét immár visszafordíthatatlanul Majkával. Az utolsó közös bulira nem ment el.

Nincsenek sztárallűrök

Nincsenek sztárallűrök Fotó: Vaskó Tamás / Bors

Curtis az újpesti városháza egyik irodájában kapott öltözőt. Az íróasztalokra most nem iratok, hanem tengernyi üdítő van felpakolva, megfordulni is alig van hely, a hírességnek egyetlen szék a kényelme, az ingjeit egy irattartó szekrény ajtajára akasztja. Meglepő, hogy bár a hírekben sokszor olvasni, hogy a zenészeknek milyen különleges kéréseik szoktak lenni az öltözőjükkel kapcsolatban, itt luxusnak semmi jele sincs…

– Nekem nem kell fehér bőrfotel, kaviár és pálmalevéllel legyező táncosnők, ez engem nem érdekel

– mesélte Curtis – Mi annak idején Majkával öltöztünk már lovardában is, a lovak között kaptuk fel a fellépő ruhát...Szerintem egyébként ez különbözeti meg a jó előadót a rossztól. A gyenge előadót kizökkenti egy kevésbé jó helyszín, egy rögtönzött öltöző. Engem a színfalak mögött nem érdekelnek a körülmények. Egy tehetségkutatóból kikerülő fiatal számára természetes lesz, hogy minden tökéletes: a hang, a színpad, az öltöző… Aztán ezek az előadók általában falunapozni mennek, ott meg nem tökéletes minden és akkor a legtöbben elvéreznek…

Curtis megint kólázik!

Miközben a zenész beszél, elkalandozik a tekintete. Nem sokáig sikerül komolynak maradnia, váratlanul felkap egy karton dobozos kólát, és azt mondja: csináljatok egy fotót rólam, a kép címe az lesz, hogy ”Curtis megint kólázik!” A kérés persze tejesült:

Hiába a komoly interjú, ha adódik egy lehetőség a poénkodásra...

Az interjú ezen a ponton nevetésbe fullad, hosszú percek kellenek hozzá, hogy a teljes stáb összeszedje magát. A poénkodásnak egy váratlan mozdulat vet véget. Curtis elővesz három, tökéletesre vasalt inget, a fellépő ruháit.

– Jó dolgom van – magyarázza. – Judie készíti össze a fellépőruhámat, ő mossa és vasalja is ki. Szeretem, ahogy gondoskodik rólam, pedig nem várom el tőle… Nincsenek elvárásaim. Egyszerű gyerek vagyok, ha őszintén szeretnek, az nekem pont elég, sőt, inkább az a minden számomra!

Curtis két éve él harmonikus kapcsolatban sportoló kedvesével, Judie-val. Az elmúlt időszakban kicsit visszavonultak a nyilvánosságtól, a közösségi médiából, nem akarják a kirakatban élni a magánéletüket. Amikor azt kérdeztük a rappertől, hogy a kedvese kilátogat-e az újpesti bulira, így felel.

Egy helyszínen a két fontos nő

Judie és Kriszti együtt kísérték el a koncertre Curtist Fotó: Szabolcs László / Bors

– Természetesen, igen. Judie is tudja, hogy Újpest az otthonom, amikor a kerületben kapok lehetőséget fellépni, akkor kérdés nélkül vállalom. Bár nem kísér el minden koncertemre, hiszen neki is van dolga elég, ide nem kérdés, hogy elkísér. De nem csak ő lesz itt – folytatja – hanem a kisfiam és az édesanyja is. Boldogsággal tölt el, hogy Krisztikével sikerült minden gond és sárdobálás nélkül elengednünk egymást, és viták nélkül együttműködünk a közös gyermekünk nevelésében. Kriszti nagyon jó anya, a fiam minden téren a legjobbat kapja tőle. Az pedig csak hab a tortán, hogy Kriszti és Judie is egy korrekt viszonyt tudott kialakítani egymással. Látom az emberek arcán, hogy meglepődnek, hogy együtt látják a két, számomra nagyon fontos nőt, de szerintem nincs ebben semmi furcsa. Szerintem az a normális , ha felnőtt emberek konfliktusmentes viszonyban vannak egymással, ahelyett, hogy marnák egymást… Legalábbis az én értékrendem szerint ez így van.

Judie és Kriszti együtt vigyázott Doncsira, a zenész fiára Fotó: Szabolcs László / Bors

A határon túl is határtalan szeretet fogadja

Eljött az este, Curtisnek indulnia kell a színpadra. A folyosón, amíg a színpad felé megy, mindenkinek köszön, az ajtóban megpuszilja Judie-t, rámosolyog Krisztire, majd lehajol a fiához, akivel összeérintik a homlokukat. Ez a fellépés előtti rituálé minden szereplő számára fontos.

Doncsi már most imádja a színpadot, szívesen lép fel az apukájával Fotó: Szabolcs László / Bors

– Szeretet vesz körül a családomban és végtelen szeretetet kapok a közönségtől is – mondja Curtis. – Ezt a legnehezebb feldolgozni egyébként, hogy bármennyi hülyeséget csinál az ember, ők itt vannak és szeretnek, basszus. Pedig még a családtól sem lehet ez elvárás, hát még vadidegenektől… A koncertjeimen nagyon jó energiákat kapok a nézőktől. És nem csak Újpesten… Szombaton a felvidékre megyek, határon túli magyarok előtt fogok színpadra állni. Az a feeling, az leírhatatlan, ahogy azok az emberek fogadnak… Legyen szó a Felvidékről, Erdélyről vagy a Vajdaságról, a külhoni magyarok úgy fogadnak, olyan feltétel nélküli szeretettel, ami semmihez sem hasonlítható.