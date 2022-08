Vasvári Vivien nem félti a lányát a gyűlölködő kommentektől, influenszerkedni tanítja 9 éves lányát

Vasvári Vivien három évvel ezelőtt hozott létre egy Instagram-oldalt kislánya számára, ahová a cuki fotóit töltötte fel. Akkoriban még ugyan Ariana nem rajongott, azért ha fotózták, mára ez már teljesen megváltozott. Immár imádja a divatot, és egyre inkább érdeklődik a médiaszereplés iránt. Ez ellen pedig híres mamájának sincs semmi kifogása, természetesen addig, amíg ő irányít – tudta meg a Story.

„Jöttek a kommentek, én pedig jobbnak láttam, ha inkább megszüntetjük a legújabb profilját, amit együtt hoztunk létre. A régi, amit szintén én kezeltem, már nem is működik, de tele volt Ariana cuki fotóival. Megbeszéltük, ha önálló felületet szeretne, nincs kifogásom ellene. Inkább tudjak róla, mint hogy kamu néven hozzon létre valamit, amibe nincs beleszólásom” – magyarázta érveit Vasvári Vivien a Storynak.

A sztár anyuka úgy tartja, mivel már az iskolában is számítógépes ismerteken nőnek fel a gyerekek, szükséges, hogy ne tiltsa, hanem megtanítsa őket ezek használatára.

„Okostelefonja is ezért van, semmi kivetnivalót nem találok ebben. Pontosan tudom, hogy milyen tartalmakat és kiket követ. Persze attól, hogy neki most nagyon tetszik ez a világ, még bízom benne, hogy nem lesz influenszer belőle. De ha hobbiként később mégis szeretne ezzel foglalkozni, abban is támogatni fogom” – jelentette ki Vivien.