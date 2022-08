Új szenvedélyekre talált Kucsera Gábor

Kucsera Gábornak nemrég ért véget saját szervezésű gyerektábora, a KucsiTanya. A nagyvázsonyi nyaralás a gyerekek és a szervezők számára is nagyon sok örömöt és emléket szerzett. Kucsi szeretné, ha ennek a „vidéki tábornak” egy közösségformáló ereje is lenne, és azok a gyerekek, akik megtapasztalták a tanyasi közeg szépségeit, idősebben is szívesen töltenének időt a természetben.

Fotó: KucsTanya

– Idén három turnust szerveztünk, mindegyiket nagyon élveztem, önfeledten szórakoztunk. Volt, aki az előző táborból is visszajött. Azt vettem észre, hogy a gyerekek is vágynak arra, hogy kütyük nélkül, egymással ismerkedve szerezzenek élményeket. Rengeteg barátság szövődött nálunk, vannak, akik a mai napig tartják a kapcsolatot egymással. Volt olyan gyerek, akit azért hoztak ide a szülők, mert nagyon zárkózott volt és nehezen ismerkedett a társaival. Csodálatos volt látni, ahogy szép lassan kinyílik és barátkozni kezd. Minden napját élveztem ennek a három hétnek – mesélte büszkén a Borsnak Kucsera Gábor, aki lelkesen vetette bele magát a következő év szervezésébe is, ahova még több programot szeretne. Most azonban szinte azonnal visszatért az asztalosműhelyébe.

Nem pihentem sokat a táborozás után, pénteken vége volt és már hétfőn vissza is tértem a műhelybe. Szerencsére rengeteg munkám van ott is, így nem unatkozom majd. Úgy érzem, hogy ezzel a két elfoglaltsággal most új szenvedélyekre találtam, amelyek kikapcsolnak és feltöltenek. Persze a sportot sem hagytam abba, csak háttérbe szorult kicsit. Ha lehet azért a reggeli vagy az esti időszakban eljárok edzeni – nevetett. – De az igazi kikapcsolódás számomra, ha a természetben lehetek.