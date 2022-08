Betelt a pohár Tóth Gabinál, így búcsúzott el a követőktől

Tóth Gabi úgy döntött, elég az őt és a családját ért bántásokból, egy időre visszavonul a közösségi médiából. Döntését hosszas posztban magyarázta, melynek lényege: az elmúlt időszak támadásai után betelt nála a pohár.

Úgy döntöttem, hogy egy időre elnémítom az oldalaimat.

(...) Számomra az igazi értékek nem a virtuális térben, hanem a hétköznapi valóságban vannak, ezért továbbra is találkozni fogunk személyesen a koncertjeimen, megölelhetjük és támogathatjuk egymást, ahogy eddig is tettük. Én ezt választom most a közösségi média helyett – kezdte az énekesnő, hozzátéve: a Sztárban Sztár leszek! zsűritagjaként bizonyok kötelességeinek eleget kell, hogy tegyen, sőt, az online térben fellelhető blogbejegyzéseit is olvasgathatjuk majd kedvünkre, azonban más, személyesebb jellegű bejegyzései nem lesznek.

Gabi többször mesélt már arról, milyen gyakran tapasztalta, hogy fiatalon kihasználták, tárgyként kezelték, majd arról is olvashattunk, hogy zenei kísérletezései miatt sokan nem értették, kigúnyolták őt, mikor az énekesnő csupán valódi arcát mutatta meg.

– Az elmúlt napokban szomorúan tapasztaltam, hogy szétszakított minket a közösségi média. Szeretném, ha most egy pillanatra megállnánk, és visszatérnénk a valóságba, ahol igazi érzések, reakciók vannak, ahol figyelünk egymásra, és támogatjuk, erősítjük a másikat! – kérte követőit Gabi, aki azt is elmondta, hogy véleménye szerint a közösségi médiának éppen hogy az összetartásról, a párbeszédről kellene szólnia. Úgy érzi azonban, az Instagram, a Facebook és a többi oldal azonban inkább lerombolja az emberi kapcsolatokat, nem építi, és köszöni szépen, ebből mostantól ő nem kér.

Betelt a pohár, Gabi kiszáll egy időre a virtuális térből

Járvány, háború, gazdasági nehézségek. Nem kellene ezt még fokozni, és tovább mérgezni a mindennapjainkat! Gondoljunk a gyerekeinkre is, hiszen nekik mi mutatunk példát

– mondja Tóth Gabi, aki vélhetően Krausz Gábor, és egész családja támogatását is élvezi döntésében, és aki arra buzdítja soraiban az olvasókat, hogy a gyerekeink védelmében vállaljunk felelősséget a szavainkért.

Gabi ugyanakkor leszögezte, koncertek után ugyanúgy lehet vele személyesen találkozni:

– Továbbra is megölelhetjük és támogathatjuk egymást, ahogy eddig is tettük – írta.