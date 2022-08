Veszélyben Tóth Andiék kapcsolata? Most Marics Petire vethette ki a hálóját Azahriah szeretője

Bombaként robbant a hír, miszerint a pletykák igaznak bizonyultak: Tóth Andi és Marics Peti összejött. Magyarország legújabb álompárjának kapcsolatáról azóta is hangos a sajtó, a fiatalok pedig rendszeresen csepegtetnek kisebb-nagyobb információkat kettejükről.

A felkapott hírről bizonyára Budai Laura is értesült: a lányt a fél ország csak úgy ismeri, mint a rajongó, akivel Azahriah egy mobilvécé mellett közösült a szolnoki palacsintafesztiválon. A közösségi médiában azóta “Palacsintagirl” néven elhíresült fiatal egyértelműen a figyelem középpontjában maradt, arról a bizonyos estéről például Lakatos Levente podcastjében is részletesen beszámolt, de közösségi oldalán is folyamatosan tartja a kapcsolatot követőivel.

Így történt az a játék is, ami során híres férfiakról kellett eldöntenie Laurának, tetszik-e valamelyikük – mindezt 24 óráig elérhető Instagram-sztorik keretein belül. A válogatásban feltűnt a Stranger Things új évadának két főszereplője is, de Azahriah zenésztársa, Desh, és az X-Faktor győztese, Alee is.

Amikor pedig a Valmar került terítékre, Laura meglepő választ adott.

“Milo a Valmarból”– jött a kérdés az egyik követőtől, mire Laura így felelt:

Akkor inkább már a Marics!

A fiatal lány egyébként egy pár képkockával később is megemlítette két nagyra nyílt szemekkel ellátott hangulatjellel az énekest, ami minden bizonnyal arra utal, hogy Tóth Andi kedvese tetszik neki.