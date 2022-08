Szokatlan dolgot tett Károly, aggódnak a rajongók Erzsébet királynőért

II Erzsébet lassan egy éve betegeskedik és utoljára a jubileumi ünnepségén mutatkozott nyilvánosan, de akkor is sok hivatalos eseményt volt kénytelen lemondani. A 96 éves brit uralkodó jelenleg a skóciai Balmoralban tartózkodik, és a jelek szerint állapota rosszabbra fordult. Erre utalhat az is, hogy Károly herceg szinte mindennap meglátogatja édesanyját, és az is, hogy II Erzsébet egy jó ideje már templomba se jár.

Fotó: AFP

A trónörökös rögtönzött látogatásai azután szúrtak szemet a sajtónak, hogy felröppentek a híresztelések, miszerint az uralkodónak azt tanácsolták, a szeptemberre tervezett új miniszterelnök kinevezésére ne utazzon el - írja a The Sun.