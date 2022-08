Szakított Tóth Andi és Marics Peti?

Tóth Andi és Marics Peti nemrég jelentették be, hogy egy párt alkotnak. A bejelentéshez egy bensőséges pillanatról készült fotót mutattak meg közösségi oldalaikon, de azóta sem mutatnak kapcsolatukból túl sokat.

A rajongókban máris felmerült a kérdés, hogy vajon együtt van-e még a két énekes, ugyanis régóta nem osztottak meg közös fotót, de meg sem jelölték egymást bejegyzéseikben sem. A pletykát egy sztárhírekkel foglalkozó közösségi oldal indította el, ahol a kommentelők furcsának taláják az énekesnő egyik legutóbbi bejegyzését.

Tóth egy közös képet osztott meg egyik kollégájával, aki egyben a legjobb barátja is és ezt írta az Instagram-történetben megosztott képhez:Az egyetlen, aki életben tart engem.Ez a megjegyzés indította be a találgatásokat, hogy vajon Marics Petire miért nem számíthat az énekesnő és vajon együtt van-e még a fiatal pár. De olyan vélemény is akadt, miszerint sosem alkottak egy párt és csak hazugság volt az egész.

