Singh Viki: Kikérem magamnak, ha valaki megkérdőjelezi az énektudásomat!

A követői két táborra szakadtak, az egyikben azt gondolják, azért reagál olykor vehemensen, mert a neki szánt durva szavak erősen sértik az önérzetét. Míg a másik tábor tagjainak nagyon szimpatikus, hogy az énekesnő nem hagyja magát és felveszi a kesztyűt az ócsárlókkal szemben.

– Az igazságérzetemet bántják ezek a kommentek. Viszont a sok pozitív visszajelzés megnyugtat abban a hitemben, hogy vannak még emberek, akik nem látják olyan nyakatekerten a dolgokat – magyarázta az énekesnő, aki számára nem az a legbántóbb dolog, amikor az alakját becsmérlik.

– Az sokkal jobban fáj, ha az énektudásomat és a szakmaiságomat kérdőjelezik meg! Kikérem magamnak, ha valaki megkérdőjelezi az énektudásomat! Húsz éve ez a munkám és tanítom is, igenis van egy olyan dolog a torkomban, amiben én száz százalékig biztos vagyok! – mondta Viki, akit hamarosan ismét hallhatnak és láthatnak a tévénézők a Dancing with the Stars-ban, ugyanis estéről estére élőben énekel majd a zenekar élén.

Viki egyre nagyobb figyelmet kap, ezért is került jobban az emberek célkeresztjébe. Ahogy mondja, most jött az életében az a pont, amikor végre önmagát adhatja.

– 2020 óta vagyok szabadúszó, a Covid után mostanában kezdtem újra rendszeresen posztolni és felvállalni magamat. Úgy tűnhet, hogy vérszemet kaptam, pedig csak viszem tovább a saját stílusom. Azért teszem ezt gyakrabban, egyre jobban köztudatban vagyok, így van is értelme posztolni – fejtette ki az énekesnő, s hozzátette, bízik abban, hogy hamarosan egyre többen lesznek azok, akiknek eszükbe sem jut bántó szavakkal alázni másokat.