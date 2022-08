Rajongója adhatja vissza Agárdi Szilvi látását

Agárdi Szilvi koraszülöttként jött a világra, látása nem tudott megfelelően kifejlődni, születése óta látássérült. Bal szemének teljes vaksága mellett a jobbon volt 9% látásmaradványa, de 2021 tavaszán, saját bevallása alatt négy nap alatt azt is elvesztette. Szilvi ennek ellenére igyekszik teljes életet élni: miközben modellkedik és énekel, teljesen vakon a szelfizés rejtelmeit is kitanulta, emellett a konyhában is otthonosan mozog, sőt, pár hónapja a szerelem is újra rátalált.

Alighanem pont Szilvi sokszínűsége és talpaesettsége az, ami 17 éves rajongója, Benedek figyelmét is felkeltette, aki nagy tervekkel vág bele a jövőbe, és ebben az énekesnőnek is központi szerepet szán – melyről levélben számolt be.

– Tudja, én az orvosira készülök. Ez az, amiért most ezt az üzenetet írom. Vissza szeretném adni a látását. Azt szeretném, hogy végre láthassa a szüleit, a párját, a világot. Ígérem, ha sikerül elvégeznem az egyetemet, újra fel fogom venni önnel a kapcsolatot. Úgy gondolom, én képes leszek meggyógyítani – tudatta a fiatal fiú, aki úgy tűnik, tényleg elhatározta magát.

Ha van miért és van kiért egy életen át tanulni, az ön és az egészsége – folytatta tovább szívszorító levelét, melyet Szilvi a közösségi oldalán osztott meg követőivel.

– Benedek, köszönöm és hamarosan találkozunk! – reagált Agárdi Szilvi, aki minden bizonnyal rettenetesen örülne neki, ha eldobhatná a fehér botot, és ha még elérhetetlen távolságban is van ez az ígéret, maga a tény, hogy valaki miatta választ egy olyan nehéz és nagy kitartást igénylő szakmát, mint az orvosi hivatás, önmagában is rengeteg erőt biztosít számára.