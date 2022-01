Semmit sem lát, mégis megtanult szelfizni Agárdi Szilvi

A 26 éves énekesnő aliglátóként született, ami azt jelenti, hogy egy egészséges emberhez képest ő mindössze 10 százaléknyit látott a világból. Ez jellemzően színeket és homályos foltokat jelentett, ami kevésnek hangzik ugyan, de mégis alkalmassá tette arra, hogy fehér bot nélkül tudjon közlekedni. A sors idén sajnos még inkább megnehezítette a mindennapjait, egyik napról a másikra elvesztette azt a maradék látását is, teljesen megvakult.

– Az orvosok mindig mondták, hogy a szemem javulni nem, csak romlani fog, de tavaly nyárig nem történt semmi, így bevallom, szinte el is felejtettem. Hirtelen, a semmiből jött a drasztikus romlás. Egyik napról a másikra a látásom kilenc százalékról négyre romlott, ami borzalmas trauma volt. Folyamatosan fájt a fejem, szédültem és be is lázasodtam. (…) Azt vettem észre, hogy már csak egy vastag, áthatolhatatlan tejüveg van a szemem előtt, amin sem a fények, sem a formák, sem a színek nem jutnak át. Kegyetlen harcot vívok most önmagammal, hiszen gyakorlatilag mindent a nulláról kell újra tanulnom. Muszáj alkalmazkodnom, de nagyon nehéz, mert már egyáltalán nem látom a telefonomat, vagyis ha lemerül, bekapcsolni sem tudom. A legfontosabb, hogy újra megtanuljak önállóan közlekedni, mivel most a lakást sem tudom elhagyni egyedül.

Szilvi természetesen nem adja fel, az újonnan felmerülő akadályokat ügyesen veszi. Köztük azt is, hogy megtanult látás nélkül is szelfizni. Az énekesnő, akinek egyébként igencsak jó humora van, öniróniával mesélt arról, hogy az első szelfije úgy sikerült, hogy valaki a kezébe adta és beállította megfelelő szögbe a telefonját.