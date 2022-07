Fekete Dávidnak üzent a Hit Gyülekezetének lelkésze: Fizesse meg a károkat!

Több hívő ember is felkapta a fejét a 320 milliós csalással és sikkasztással vádolt Fekete Dávid ügyvédjének legutolsó nyilatkozatára, melyben elárulta: az énekes rengeteget olvasta a Bibliát a börtönben, és teológiai tanulmányokat is folytatott. A későbbiekben pedig arra használná bűnös és persze maga mögött hagyott múltját, hogy előadásokat tartson fiataloknak és a hit útjára terelje őket.

Több gyülekezeti tagnak is tartozik...

Nos, a Hit Gyülekezetének vezető lelkésze szerint Dávidnak van még egy „kis”, pontosan 320 milliónyi dolga, mielőtt szájára veszi az Úr nevét… Németh Sándor, ha csak közvetve is, de érintett a szövevényes bűnügyben, hiszen a győri gyülekezetben többen is vannak, akik adtak kölcsön kisebb-nagyobb összegeket az énekesnek. Erről maga a vallási vezető beszélt még tavaly márciusban a Borsnak.

– A győri gyülekezetben egyébként sokan ismerik őt, és úgy tudom, hogy több tagtól is kért és kapott pénzt az elmúlt időszakban. Mondhatjuk úgy is, hogy többeket megkárosított… – mondta akkor a vezető lelkész, aki éppen ezért szkeptikusan fogadta Dávid mostani kanosszajárását. Erről a Borsnak nyilatkozott.

Németh Sándor szerint a bűnbocsánatért tenni is kell Fotó: Ripost

„Az emberek ellen elkövetett bűnöket rendezni kell!”

– Szívből örülök annak, hogy Dávid a börtönben sokat tanulmányozta a Bibliát, de ez nagyon kevés a megtéréshez. Ahhoz ugyanis a cselekedeteinek megváltoztatására és maradéktalan jóvátételre van szükség. Magyarán mondva minden egyes bűnösen szerzett fillért meg kell térítenie a károsultjainak. Addig minden Istennel, hittel kapcsolatos nyilatkozata, csak pusztába kiáltott szó. Vagyis egy tervezett előadás-sorozat sem egyéb, mint a bűnök Istennel való elfedése. Isten és a kegyelem pedig nem arra való, hogy elfedjék vele a bűnöket. Az emberek ellen elkövetett bűnöket rendezni kell! Az üdvözülésnek ez az egyetlen útja! – jelentette ki határozottan Németh Sándor kollégánk kérdésére.

Az erős hit sokat érhet a rácsok mögött

Fekete Dávid ugyan most egy kényelmes lakásban várja az ítéletet, de ha a bíróság helyben hagyja az ügyészség kérését, akár 15 évre is be kell majd költöznie valamelyik BV intézetbe. Nos, éppen ebben hozhat könnyítést, ha az énekes megfogja és többé le sem teszi a bibliát. A hazai börtönökben ugyanis van egy úgynevezett APAC-részleg, ami a büntetés-végrehajtási rendszeren belüli keresztény közösséget jelent. Ide kerülhetnek azok a fogvatartottak, akik folyamatosan szeretnék gyakorolni a hitüket. Ezek a részlegek vonzóak lehetnek egy börtönvárományos számára, hiszen komoly kedvezmények várják az istenfélő rabokat. Külön foglalkoztatójuk van, szabadon díszíthetik életterüket, növényeket nevelhetnek és nem utolsósorban nincs túl nagy tömeg sem, hiszen a részlegek szűkre szabott létszámmal és maximum két fős cellákkal üzemelnek. Ez derül ki a büntetés-végrehajtás weboldalára feltöltött tájékoztató videóból.

Ha tehát elég erős a hite, "kényelem" várja Fekete Dávidot a rácsok mögött...