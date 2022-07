Fekete Dávid exneje kitálalt: Örültem volna, ha börtönben marad

Fekete Dávid 14 hónapja után szabadult a rácsok mögül és most házi őrizetben, GPS-nyomkövetővel a lábán várja, hogy megszülessen az ítélet az ellene felhozott 320 millió forintos csalás és sikkasztás vádjában. Az énekesnek most esélye nyílik rá, hogy személyesen is találkozhasson ikerfiaival. De mit szól ehhez a picik édesanyja?