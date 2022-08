Napok óta készült a halálra Szőnyi Ildikó: félelmetes, amit a Facebookra posztolt halála előtt

Ahogy arról a Bors is beszámolt, vasárnap késő este egy személyvonat elé hajtott autójával: még a sorompók leeresztése előtt a sínekre hajtott, majd azokon megállt, és a kocsijában ülve várta a halált Szőnyi Ildikó, a nyolcvanas évek egyik legismertebb topmodellje. A tűzoltóknak a mentőkkel együttműködve sikerült kiemelniük a kocsiból, de az életét már sem sikerült megmenteni.

A fotóművész Marjai Judit, aki a nyolcvanas években szintén modellként dolgozott, azt írta posztjában, hogy az egykor vidám, fiatal lány utóbbi éveit betegség, csalódás, lelki szenvedés nehezítette. Szőnyi Judit házassága tönkrement, két fiával eltávolodtak egymástól, ez pedig teljesen tönkretette. Még tett egy kísérletet, hogy visszatérjen a szakmájába, Marjai Judittól kért egy új fotósorozatot, ám nem jött meg a várva várt áttörés.

– Pár éve keresett meg azzal, hogy szeretne visszatérni a modellszakmába. Azt látta, hogy a korosztálybeli egykori kolléganői is dolgoznak, sőt, egyre nagyobb kereslet van rájuk, így ő is meg akarta vetni újra a lábát. Tele volt tervvel és életszeretettel. Gyönyörű nő volt, jókedvű, vidám, de aztán, ahogy a később láttam, nem sikerült neki a nagy áttörés – mondta a Blikknek Marjai Judit.

A Blikknek több névtelenséget kérő ismerős is azt fejtegette, miért dobhatta el magától az életet az egykori modell.

– Igazán sosem tudta feldolgozni, hogy tönkrement a házassága, sok harccal járt a válásuk, amely felőrölte, miközben a szeretett fiaival is eltávolodtak egymástól, amibe szinte belebetegedett – mondta el a modellszakmában jártas informátor, aki szerint a lelki fájdalmai mellett fizikailag is rosszul volt. – Súlyos betegséggel küzdött, amely elvette az erejét és az életszeretetét is. Emellett egy ingatlan adásvételével kapcsolatos anyagi problémái is voltak, ez is megnehezítette a mindennapjait.

Szőnyi Ildikó Facebook-oldalát visszanézve félelmetes, hogy már napokkal ezelőtt a halálát tervezte. Az egyik utolsó posztjában a betegségéről tett ki egy képet és ezt írta hozzá:

„Hál' istennek meghalok, úgyis az egész család és mindenki a vagyont akarja, így sikerül.”

Augusztus 27-én pedig, egy nappal a tragédia előtt kiírta: